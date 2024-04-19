CHP, Yerel Yönetimler Çalıştayı düzenleyecek

CHP yönetimi 31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediye başkanlarıyla bir araya geliyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yarın, partinin genel merkezinde bir araya gelecek belediye başkanları ve il örgütleri, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Özel, ziyaretin ardından genel merkezde çalıştaya katılanlara hitap edecek. Çalıştayda CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek konuşma yapacak.

Daha sonra, genel merkez, belediyeler ve il örgütleri arasındaki çalışma usulleri üzerinde tartışılacak.