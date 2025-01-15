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        Haberler Gündem Politika CHP, 'yol haritasını' görüştü | Son dakika haberleri

        CHP, 'yol haritasını' görüştü

        CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınması sonucu, partinin izleyeceği yol haritası görüşüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 20:45 Güncelleme: 15.01.2025 - 20:45
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        CHP, 'yol haritasını' görüştü
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında, parti genel merkezinde yapılan toplantı, yaklaşık 6 saat sürdü.

        Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, PM toplantısında, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınması sonucu, partinin izleyeceği yol haritası gündeme geldi.

        PM'de ayrıca, Özel'in 9 Ocak'taki Mersin mitinginde duyurduğu "kırmızı kart" eyleminin toplumdaki yansımaları değerlendirildi.

        Toplantıda, DEM Parti heyetinin İmralı Adası'na düzenlediği ziyaret de ele alındı. CHP Genel Başkanı Özel, heyetle TBMM'deki makamında yaptığı görüşmeye ilişkin PM üyelerine bilgi verdi.

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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan da partinin göç politikalarına yönelik bir sunum yaptı. PM'de ayrıca, partinin 2025 stratejileri de görüşüldü.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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