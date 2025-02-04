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        Haberler Gündem CHP’li 5 büyükşehirden ortak yol haritası - Güncel haberler

        CHP’li 5 büyükşehirden ortak yol haritası

        Ege Denizi'ndeki depremler sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve 5 büyükşehir belediyesinin başkanlarının da katılımıyla İzmir'de toplantı yapıldı. Toplantıda 5 büyükşehir belediyesinin bölgedeki deprem riskine karşı eşgüdümlü çalışma kararı aldığını belirten Zeybek, "Belediye başkanlarımızın çağrısına gerek olmadan itfaiye, afet işleri, kentsel dönüşüm ve su ya da kanalizasyon daire başkanlarımız eş güdüm içinde yardım noktasında yol haritasını belirledik. Plan çerçevesi içinde 24 saat içinde belediyemizin ilgili birimleri teyakkuz içinde olacak" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 18:17 Güncelleme: 04.02.2025 - 18:17
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        CHP'li 5 büyükşehirden ortak yol haritası
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        Ege Denizi'ndeki depremlerle ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bir otelde eş güdüm toplantısı düzenlendi. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ve Murat Bakan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve CHP Genel Sekreteri Tarık Balyalı katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, yapılan değerlendirme toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

        Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Ege Denizi'nde meydana gelen sismik aktivitelerin, Ege Bölgesi için ciddi bir problem olduğunu söyledi. Yunanistan'ın konuya dair önemler aldığını ancak Türkiye’de önlemlerin eksik kaldığını belirten Zeybek, "Biz CHP olarak, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Denizli büyükşehir belediye başkanlarımızla birlikte, en büyük yıkıma neden olan ve yurttaşlarımızın hayatını yitirmesiyle yol açan depremin 2’nci yıl dönümde, depremler için alınması gerekenlerle ilgili toplantı gerçekleştirdik” dedi.

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        Toplantıda 5 büyükşehir belediye başkanının bir araya gelerek önemli kararlar aldığını anlatan Zeybek, “Belediyelerimizin yetkilileri ile eş güdümlü çalışma kararı aldık. Belediye başkanlarımızın çağrısına gerek olmadan itfaiye, afet işleri, kentsel dönüşüm ve su ya da kanalizasyon daire başkanlarımız eş güdüm içinde yardım noktasında yol haritasını belirledik. Plan çerçevesi içinde 24 saat içinde belediyemizin ilgili birimleri teyakkuz içinde olacak. 5 büyükşehir belediyemiz acil eylem planını yarın itibarıyla hazır edecek, eş güdüm toplantısı yapacaklar. Ege Bölgesi’nde olası bir problem halinde alınacak olan önlemler konusunda belediyemizin acil eylem planı hazır" ifadelerini kullandı.

        İzmir’in bazı ilçelerinde bazı yapılarla ilgili Kültür Varlıkları Koruma kurullarının olumsuz rapor verdiğini dile getiren Zeybek şöyle devam etti:

        "Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı yöneticiler hızlı aksiyon almalı ve Kentsel Sit Alanı içinde yaşlı yapı stoku içindeki yerlerle ilgili olumsuz cevap verme uygulamasından vazgeçme çağrısını yapıyorum. İzmir ve civarında tsunami noktasında erken uyarı sistemi yoktur. Bu konu ile ilgili Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Araştırma Enstitüsü yetkilidir. Bazı şehirlerde erken uyarı sistemi var ama bu Ege kıyılarında bütün büyükşehir belediye sınırlarımızda mutlaka hayata geçmeli. Aydın ve Denizli arasında Menderes Ovası’ndan geçen canlı fay hattı vardır. İzmir’de aktif fay hatları vardır ve çalışmalar yapılmıştır. Bu konuda da derhal ülkede yetkililerle eş güdüm toplantı yapılmalı. Finansman modellerinin nasıl hayata geçirileceği konuşulmalı. Jeotermal tesislerinde sıcak suyu taşıyan borularla ilgili oluşan risklerin azaltılması için AFAD çalışma yapmalı. İtfaiye birimlerimiz tüm illere destek olmak için hazırdır. Bugün burada 5 büyükşehir belediye başkanımız vardır ama başkanlarımızın tamamı daha önce yapılan çalışmalarda belirlendiği üzere kimin nereye yardım yapacağı noktasında acil eylem planı vardır. Park ve bahçeler, deprem toplanma alanları, rekreasyon alanları, günlük toplanma değil yurttaşların ihtiyaçlarını giderilmesi için konteyner modeli ile birtakım hizmetlerin yapılması için acil çalışma uyarısı yaptık. 24 saat esasına göre tüm büyükşehirlerde kriz masalarını oluşturduk. Önümüzdeki süreçte yurttaşlarımızın tedirgin olmasını engellemek istiyoruz"

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #CHP
        #ege denizi
        #Deprem
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