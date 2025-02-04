CHP’li 5 büyükşehirden ortak yol haritası

Ege Denizi'ndeki depremlerle ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bir otelde eş güdüm toplantısı düzenlendi. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ve Murat Bakan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve CHP Genel Sekreteri Tarık Balyalı katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, yapılan değerlendirme toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Ege Denizi'nde meydana gelen sismik aktivitelerin, Ege Bölgesi için ciddi bir problem olduğunu söyledi. Yunanistan'ın konuya dair önemler aldığını ancak Türkiye’de önlemlerin eksik kaldığını belirten Zeybek, "Biz CHP olarak, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Denizli büyükşehir belediye başkanlarımızla birlikte, en büyük yıkıma neden olan ve yurttaşlarımızın hayatını yitirmesiyle yol açan depremin 2’nci yıl dönümde, depremler için alınması gerekenlerle ilgili toplantı gerçekleştirdik” dedi.

REKLAM

Toplantıda 5 büyükşehir belediye başkanının bir araya gelerek önemli kararlar aldığını anlatan Zeybek, “Belediyelerimizin yetkilileri ile eş güdümlü çalışma kararı aldık. Belediye başkanlarımızın çağrısına gerek olmadan itfaiye, afet işleri, kentsel dönüşüm ve su ya da kanalizasyon daire başkanlarımız eş güdüm içinde yardım noktasında yol haritasını belirledik. Plan çerçevesi içinde 24 saat içinde belediyemizin ilgili birimleri teyakkuz içinde olacak. 5 büyükşehir belediyemiz acil eylem planını yarın itibarıyla hazır edecek, eş güdüm toplantısı yapacaklar. Ege Bölgesi’nde olası bir problem halinde alınacak olan önlemler konusunda belediyemizin acil eylem planı hazır" ifadelerini kullandı.

İzmir’in bazı ilçelerinde bazı yapılarla ilgili Kültür Varlıkları Koruma kurullarının olumsuz rapor verdiğini dile getiren Zeybek şöyle devam etti: