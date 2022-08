"FIRSATI GÖRÜYORUM"

Zampino, iki ünlü ismin bir araya geldiğini görmeyi istediğini de belirtti:

Chris ve Will bir araya gelip, halka açık bir şekilde iyileşerek birbirlerini bağışladıklarında, bunun kaç kişiye yardım edeceğini biliyor musunuz? Yani, bu durumun içindeki fırsatı görüyorum.

Oyuncu, tokat skandalından sonra büyük tepki gören Smith'in; her şeye rağmen 'harika' gittiğini söyledi ve, "Will her zaman iyi olacak." diye ekledi.