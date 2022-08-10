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Chris Rock'ın kardeşi Tony Rock, Will Smith'in özür videosuyla ilgili konuştu

2022 Oscar Ödülleri Töreni'nde aktör Will Smith, eşi Jada Pinkett Smith'in hastalığıyla ilgili espri yaptığı gerekçesiyle komedyen Chris Rock'a tokat atmıştı. Smith, geçtiğimiz ay yayınladığı bir videoda Rock'tan ve ailesinde özür dilemişti. Ünlü komedyenin kardeşi Tony Rock da Will Smith'in açıklamalarının ardından ilk kez konuştu

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  • Chris Rock'ın kardeşi Tony Rock, Will Smith'in özür videosuyla ilgili konuştu - Magazin haberleri

    Will Smith, Oscar Ödülleri töreninde komedyen Chris Rock'a tokat attıktan sonra kamera karşısına geçmemişti.
  • Chris Rock'ın kardeşi Tony Rock, Will Smith'in özür videosuyla ilgili konuştu - Magazin haberleri

    BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Cuma günü sosyal medyadan bir video yayınlayan Smith, uzun süren sessizliğinin nedenini açıklamıştı Ünlü aktör, düşünmeye ve yaşananları sindirmeye ihtiyacı olduğunu belirtmişti.

    Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Will Smith, Chris Rock’tan ve komedyeninin ailesinden özür dilemişti.
  • Chris Rock'ın kardeşi Tony Rock, Will Smith'in özür videosuyla ilgili konuştu - Magazin haberleri

    "EŞİMİN NE YAPACAĞIMDAN HABERİ YOKTU"

    Jada Pinkett Smith'ten de özür dileyen Smith, eşinin ne yapacağından haberi olmadığını aktarmıştı.

    "HATIRLAMIYORUM"

    Will Smith, aynı zamanda tokadın ardından törende yaşananları ve yaptığı konuşmayı çok net hatırlamadığını ve hafızasının bulanık olduğunu söylemişti.

    Bu davranışının o gün ödül alan ya da aday olan sanatçıların da önüne geçtiğini belirten Smith, törende aday olan herkesten de özür dilemişti.
  • Chris Rock'ın kardeşi Tony Rock, Will Smith'in özür videosuyla ilgili konuştu - Magazin haberleri

    ÖZÜR DİLEDİ

    Smith, törenden sonra Chris Rock’a ulaştığını ancak komedyeninin henüz yaşananları konuşmaya hazır olmadığı yanıtını verdiğini aktarmıştı.

    Ünlü oyuncu, Chris Rock’ın hazır hissettiğinde kendisine ulaşabileceğini kaydetmiş ve "Chris, senden özür diliyorum. Davranışım kabul edilebilir değil. Ne zaman konuşmaya hazır hissedersen buradayım. O an fark etmediğin şeylerden biri de bu hareketin ne kadar insanı kırabileceğiydi. Bu yüzden Chris'in annesinden özür dilemek istiyorum. Tüm ailesinden, özellikle Tony Rock'tan özür dilemek istiyorum. Tony ile harika bir ilişkimiz vardı, o benim adamımdı. Ve bu arkadaşlık artık muhtemelen onarılamaz." demişti.
  • Chris Rock'ın kardeşi Tony Rock, Will Smith'in özür videosuyla ilgili konuştu - Magazin haberleri

    KARDEŞİ İLK KEZ KONUŞTU

    Yaşananların ardından Chris Rock'ın kardeşi Tony Rock, sessizliğini bozdu. Oyuncu, bir takipçisinin videoyla ilgili ne düşündüğünü sormasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.

    Sosyal medyadaki insanlar, defalarca bu olayın benimle ilgisi olmadığını ve sessiz kalmam gerektiğini söyledi. Bazıları ise 'ün kazanmak için' yaşananlarla ilgili yorum yaptığımı söyledi. Ama şimdi, videoda Will tarafından adımdan bahsedildikten sonra, akıllı insanlar benim tüm bunlara sadece dışarıdan bakan bir adam olmadığımı anlayacaklar. Will ile aramızda gerçek bir dostluk vardı.

     
  • Chris Rock'ın kardeşi Tony Rock, Will Smith'in özür videosuyla ilgili konuştu - Magazin haberleri

    ESKİ EŞİ DE TOKATLA İLGİLİ KONUŞTU

    Tüm bunların ardından Will Smith'in 1992-1995 yılları arasında evli kaldığı ve 'Trey' adını verdikleri 29 yaşında bir oğulları olan aktris Sheree Zampino da gündemden düşmeyen tokatla ilgili düşüncelerini paylaştı.

    Zampino, Smith'in, Chris Rock'a tokat attığını görünce tam bir şok yaşadığını dile getirdi. 54 yaşındaki ünlü isim, Us Weekly'ye konuşarak; "Donduğum anlardan biriydi. O ana anlam veremedim." ifadelerini kullandı.
  • Chris Rock'ın kardeşi Tony Rock, Will Smith'in özür videosuyla ilgili konuştu - Magazin haberleri

    "FIRSATI GÖRÜYORUM"

    Zampino, iki ünlü ismin bir araya geldiğini görmeyi istediğini de belirtti:

    Chris ve Will bir araya gelip, halka açık bir şekilde iyileşerek birbirlerini bağışladıklarında, bunun kaç kişiye yardım edeceğini biliyor musunuz? Yani, bu durumun içindeki fırsatı görüyorum.

    Oyuncu, tokat skandalından sonra büyük tepki gören Smith'in; her şeye rağmen 'harika' gittiğini söyledi ve, "Will her zaman iyi olacak." diye ekledi.
  • Chris Rock'ın kardeşi Tony Rock, Will Smith'in özür videosuyla ilgili konuştu - Magazin haberleri

    NELER OLMUŞTU?

    Will Smith, Oscar ödül töreninde, eşi Jada Pinkett Smith hakkında Rock'un sahnede şaka yapması üzerine komedyene tokat atmıştı.

    Rock, Jada Pinkett Smith'in saçkıran hastalığı nedeniyle saçlarını kazıtmasıyla ilgili bir ifade kullanmıştı.

    Bunun üzerine Smith, sahneye doğru yürümüş ve Rock'a tokat atmıştı.

    "EŞİMİN ADINI LANET AĞZINA ALMA!"

    Başta parodi sanılan olayın ardından Smith'in, "Eşimin adını lanet ağzına alma!" diye bağırmasıyla ortam gerilmişti.
  • Chris Rock'ın kardeşi Tony Rock, Will Smith'in özür videosuyla ilgili konuştu - Magazin haberleri

    Daha sonra Smith'in 'En İyi Erkek Oyuncu' Oscar'ını kazandığı açıklanmıştı. Smith, ödülünü alırken yaptığı konuşmada gözyaşları içinde olaydan dolayı özür dilemişti.
  • Chris Rock'ın kardeşi Tony Rock, Will Smith'in özür videosuyla ilgili konuştu - Magazin haberleri

    10 YIL BOYUNCA ETKİNLİKLERE KATILMASI YASAK

    Smith, mart ayından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da yaşananlardan ötürü özür dilemişti.

    Akademi, Smith’in 10 yıl boyunca etkinliklerine katılmasını yasaklamıştı.

    Fotoğraflar: Mega, AP, Splash News, Avalon.

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