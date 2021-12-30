CIA'e çocuklar üzerinde deney suçlaması 0:00 / 0:00

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Danimarka'nın en eski ve en büyük kuruluşlarından Danish Radio'nun ‘The Search for Myself’ adlı belgeselinde Kopenhag'da bir hastanede şizofreni ve kalıtsallık üzerinde yapılan deneylerde 311 Danimarkalı çocuğun kullanıldığı ve bu çocukların genellikle yetimhanelerden seçildiği belirtildi.

Russia Today'in haberine göre, bu deneylerde kullanıldığını iddia edenlerden Per Wennick, vücuduna elektrotlar takıldığını ve gürültülü seslere maruz bırakıldığını iddia ederek "Çok rahatsız ediciydi. Ve bu sadece benim hikayem değil, çok sayıda çocuğun yaşadığı bir şeydi" dedi.

Wennick'in iddiası ve Ulusal Arşiv verilerine göre deneyler, CIA tarafından finanse edilen İnsan Ekolojisi Fonu tarafından gerçekleştirildi.

İddialara ve belgesele ilişkin CIA'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.