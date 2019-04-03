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Snowboard tutkunu Yusuf Kara da baharda kayak yapmanın ayrı bir zevk olduğunu ifade ederek, "Sarıkamış'ta bu sene snowboard’ın tadına vardık. Çok sevdik burayı, şu an nisandayız ama her yerde kar var. Sanki ocak, şubat ayındaymış gibi snowboard yapmaya devam ediyoruz. Herkesi Sarıkamış’a bekliyoruz" diye konuştu.