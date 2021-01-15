Çiçek'in hayatta olduğunu herkes öğrendi! 0:00 / 0:00

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Perşembe akşamları izleyicileri sürükleyici bir kadın hikayesine ortak eden ‘Alev Alev’in dün akşam yayınlanan bölümünde Çiçek'in yaşadığını öğrenen İskender, herkesin hayatını etkileyecek büyük bir hamle yaptı. İskender, tüm basın mensuplarını eve çağırarak Çiçek'i gazetecilerin karşısına çıkardı ve yaşadığını gösterdi. İskender'in masum olduğunu ve onu bıçaklayanın Ali olduğunu söyleyen Çiçek, Kayabeyli ailesini herkesin önünde bir kez daha akladı. Tüm bu anlara şahit olan Rüya da Çiçek'in yaşadığını kendi gözleriyle gördü.

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA BÜYÜK #YÜZLEŞME'Yİ KONUŞTU!

Alev Alev, dün akşam yayınlanan 10. bölümüyle ABC1 20+'da 6.44 izlenme oranı (rating),13.23 izlenme payı (share),AB'de 6.61 izlenme oranı (rating),14.90 izlenme payı (share) Total’de 7.26 izlenme oranı (rating),15.44 izlenme payı (share) elde etti. #yüzleşme etiketi 4 saat 25 dakika boyunca TT listesinde yer alırken, heyecan dolu bölüm #AlevAlev etiketiyle de 4 saat 15 dakika boyunca sosyal medyada gündem oldu.

CEMRE, KIZIYLA YENİDEN BİR ARAYA GELDİ!

Çelebi'ye karşı büyük bir koz elde eden Cemre, kızı Güneş ile kavuşmaya bir adım daha yaklaştı. Hem Çelebi'nin boşanmayı kabul etmesi hem de Tomris'in yardımıyla akıl sağlığı yerinde raporunu alması Cemre'yi daha da güçlendirdi ancak kızıyla yeniden bir araya gelen Cemre'yi bekleyen başka bir sınav daha vardı. Çelebi, Güneş'i Cemre'nin evine bırakırken kendini alışık olmadığı bir düzenin içinde bulan küçük kız, annesinin yeni hayatına adapte olamadı. Bu durum karşısında Cemre ne yapacağını bilemezken, yaşadığı zor anlar izleyenleri de derinden etkiledi.

Güneş, Cemre'nin yeni evinde;

ÇİÇEK VE İSKENDER YÜZLEŞTİ!

Ali'den bir türlü haber alamayan Çiçek, İskender'in karşısına çıktı ancak Ali'yi, İskender'in elinden kurtaramadı. Bunun üzerine Rüya'dan yardım isteyen Çiçek'e destek gecikmedi. Rüya, Ozan ve Ömer, Ali'yi İskender'in kaçırdığını herkese duyurmak için haber yaptırmaya karar verdi. Üçü el birliğiyle haberi basıp duyurmayı başardı ancak bu hamle İskender'i durdurmaya yetmedi. Ali yüzünden Şimal'den zaten şüphelenen İskender, hem gördükleri hem de Çelebi'den duyduklarıyla artık bir şeyler olduğundan iyice emin oldu. Ali'yi alması için Çiçek'i çağıran İskender, Çiçek'ten maskesini çıkarmasını istedi. Ali'nin hayatı tehlikede olduğu için çaresiz kalan Çiçek sonunda maskeyi çıkardı ve büyük yüzleşme gerçekleşti. Çiçek'in yaşadığını öğrenen İskender şoke olurken, ikilinin yüzleştiği anlar ise bölüme damgasını vurdu.

İskender karakterine hayat veren Berker Güven, etkileyici performansıyla sosyal medyada da uzun süre konuşuldu ve 5 saat 20 dakika boyunca gündemde yer aldı.

İskender, Çiçek'in yaşadığını öğreniyor;

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alev Alev’in merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Çiçek'in ihbarı üzerine Ali'nin polisler tarafından yakalandığı tanıtımda Bülent'i karşısında gören Tomris büyük hayal kırıklığına uğruyor. Bülent'in hapisten çıkışı Tomris ve Çiçek'in hayatında bomba etkisi yaratırken, Çiçek'e "Beni bırakma..." diyen Atlas'ın korku dolu hali herkesi derinden etkiliyor.

İşte 'Alev Alev'in 11. Bölüm Tanıtımı;

‘Alev Alev’in merakla beklenen yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!