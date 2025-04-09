Çiçekçi dükkanında yangın! 1 ölü

Cennet Mahallesi Turgut Özal Caddesi'ndeki bir çiçekçinin bodrum katında sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bodrum kattaki yangını söndürürken çiçekçide çalışan Ersin Keskin (35)'i hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Keskinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme çalışmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olay yerine gelen Ersin keskinin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

'ZEHİRLENMİŞ'

Yalçın Yıldız "Çocuk akşamdan burada kalmış, uyumuş. Dumandan zehirlenmiş, olduğu yerde zehirlenmeden kaskatı kesilmiş. Çiçekçide çalışan, zehirlenmiş’’ diye konuştu.