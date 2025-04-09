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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çiçekçi dükkanında yangın! 1 ölü | Son dakika haberleri

        Küçükçekmece'de çiçekçi dükkanında çıkan yangında 1 kişi öldü

        Küçükçekmece'de çiçekçi dükkanında çıkan yangında 1 kişinin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.04.2025 - 20:22 Güncelleme: 09.04.2025 - 20:22
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        Çiçekçi dükkanında yangın! 1 ölü
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        Cennet Mahallesi Turgut Özal Caddesi'ndeki bir çiçekçinin bodrum katında sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bodrum kattaki yangını söndürürken çiçekçide çalışan Ersin Keskin (35)'i hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Keskinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme çalışmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olay yerine gelen Ersin keskinin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

        'ZEHİRLENMİŞ'

        Yalçın Yıldız "Çocuk akşamdan burada kalmış, uyumuş. Dumandan zehirlenmiş, olduğu yerde zehirlenmeden kaskatı kesilmiş. Çiçekçide çalışan, zehirlenmiş’’ diye konuştu.

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