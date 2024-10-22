Cici Babam filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Cici Babam filmi beyaz perdenin ardından 22 Ekim Salı akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Film Annelerinin evlenmesine karşı çıkan üç kardeşin başından geçen olayları konu almaktadır. Yönetmenliğini Meltem Bozoflu'nun üstlendiği film komedi türündedir. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, 'Cici Babam filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?' sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte detaylar...
Onur Atilla, Özgün Aydın, Mahir İpek, Onur Buldu, Uğur Bilgin ve Derya Karadaş'ın başrollerini paylaştığı Cici Babam filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 2018 yılında vizyona giren film BKM imzası taşımaktadır. Peki, Cici Babam filminin konusu nedir? Cici Babam filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? İşte Cici Babam filminin konusu ve oyuncuları...
CİCİ BABAM OYUNCULARI KİMLER?
Onur Atilla
Özgün Aydın
Mahir İpek
Onur Buldu
Uğur Bilgin
Derya Karadaş
Arif Erkin Güzelbeyoğlu
Aslı İnandık
Alper Kul
Yasemin Çonka
Meltem Yılmazkaya
Burak Topaloğlu
İrem Sak
Defne Yalnız
Kuvvet Yurdakul
Ayhan Sicimoğlu
Kayhan Yıldızoğlu
CİCİ BABAM KONUSU NEDİR?
Üç yetişkin kardeş babalarının ölümünün ardından annelerine sıkı sıkıya bağlıdır. Babalarının yerini doldurmak istemeyen kardeşlerin düzeni, yeni bir cici babanın ortaya çıkışıyla sarsılır. Babalarının ölümünden sonra annelerinin yeni biriyle olmasını hazmetmekte zorlanan kardeşler, kendini kabul ettirmek için uğraşan cici baba ile annelerinin arasını açmak için sinsi planlara girişir. Farklı bir dünyanın insanı gibi olan cici baba ile inatçı kardeşler bir orta noktada buluşabilecek midir?...