Dünya Çiftçiler Günü ne zaman? Çiftçiler Günü mesajları ve sözleri 2026
Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan Dünya Çiftçiler Günü için geri sayım başladı. Tarımın ve üretimin emektarları olan çiftçiler için paylaşılacak en güzel mesajlar araştırılırken, "Çiftçiler Günü ne zaman kutlanıyor?" sorusu da gündemdeki yerini aldı. Dünya Çiftçiler Günü, Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu'nun kuruluş yılına ithafen her yıl 14 Mayıs'ta kutlanıyor. İşte en anlamlı, kısa ve resimli Çiftçiler Günü mesajları…
Toprağı işleyerek üretime katkı sağlayan milyonlarca çiftçi için özel anlam taşıyan Dünya Çiftçiler Günü, her yıl 14 Mayıs tarihinde kutlanıyor. Türkiye’de ve dünyada tarım emekçilerinin önemine dikkat çekilen bu özel günde vatandaşlar hem kutlama tarihini araştırıyor hem de sosyal medyada paylaşabilecekleri anlamlı mesajları aratıyor. Tarım sektörünün yaşadığı zorluklara rağmen üretime devam eden çiftçiler için yayımlanan mesajlarda, emeğin ve üretimin önemi vurgulanıyor. İşte 2026 en güzel, anlamlı ve resimli Dünya Çiftçiler Günü mesajları...
14 MAYIS DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKTI?
14 Mayıs, yalnızca Türkiye'de değil, Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu'na (IFAP) üye ülkelerde de "Dünya Çiftçiler Günü" olarak kutlanmaktadır. Bu özel gün, tarımın sürdürülebilirliğine dikkat çekmek, çiftçilerin emeğini görünür kılmak ve toplumda çiftçiliğe duyulan saygıyı artırmak amacıyla kutlanır. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede her yıl 14 Mayıs’ta düzenlenen etkinliklerle, çiftçilerin karşılaştığı sorunlara dikkat çekilir ve gıda üretimindeki vazgeçilmez rolleri vurgulanır.
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ÇİFTÇİLER İLE İLGİLİ SÖZLERİ
"Türkiyenin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür."
"Eğer milletimizin büyük çoğunluğu çiftçi olmasaydı, biz bu gün dünya üzerinde olmayacaktık."
"Halkımızın kalkınması için önce tarımda reform yapılmalıdır."
"Milli ekonominin temeli tarımdır. "
"Milletimiz çiftçidir.Milletin çiftçilikteki çalışma imkanlarını, asri ve iktisadi tedbirlerle en yüksek seviyeye çıkarmalıyız."
"Köylü milletin efendisir!"
"Türkiye’nin tarımda kalkınması için gereken ne varsa yapılacaktır. Bu konuda devlet her türlü desteği köylüsüne verecektir."
14 MAYIS ÇİFTÇİLER GÜNÜ MESAJLARI
"Emeğinizle toprağa hayat veriyorsunuz, bu dünyayı yeşertiyorsunuz. Çiftçilerimizin emekleri asla unutulmaz. Dünya Çiftçiler Günü’nüz kutlu olsun!"
"Toprağa sevda ile bağlanan, sabırla çalışan, alın teriyle ülkesine katkı sağlayan tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyorum."
"Tarım, milletlerin geleceği, çiftçiler ise bu geleceğin teminatıdır. Emeğinize, alın terinize sağlık. Dünya Çiftçiler Günü’nüz mübarek olsun!"
"Toprağa duyduğunuz sevda ve emeklerinizle büyütüyorsunuz bu toprakları. Çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun!"
"Her bir tohumun bir umut olduğunu bilen, her meyveye emek katan tüm çiftçilerimize teşekkür ederiz. Dünya Çiftçiler Günü'nüz kutlu olsun!"
"Toprağın gücünü ve çiftçilerin emeklerini takdir ediyoruz. Yüce Türk milleti, sizin gibi özverili çiftçilerle kalkınacaktır. Dünya Çiftçiler Günü’nüz kutlu olsun!"
"Sizler, sadece toprakla değil, hayatla da uğraşıyorsunuz. Çiftçimizin emeği her zaman takdir edilmelidir. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyorum!"
"Doğayla iç içe çalışarak her bir meyveye, her bir tarlaya hayat veriyorsunuz. Çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü’nü en içten dileklerimle kutlarım."
"Sizlerin emeği, ülkemizin en değerli kaynağıdır. Toprağa olan sevdanızla, her geçen gün daha güçlü yarınlar kuruyorsunuz. Dünya Çiftçiler Günü'nüz kutlu olsun!"
"Yüce Türk milletinin kalkınmasının temeli, siz değerli çiftçilerimizin alın terinde saklıdır. Dünya Çiftçiler Günü’nüz kutlu olsun!