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Çiftçiyi 'Drone ile gözetleniyorsun' diyerek dolandırdılar!

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir çiftçiye, "Drone ile gözetleniyorsun" diyen telefon dolandırıcıları, vatandaşın 24 bin lirasını aldılar. Polis şikâyet üzerine soruşturma başlattı

25.11.2018 - 12:24 | Güncelleme: İHA

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Sapaca köyünde traktörle tarlada çalışmakta olan Sabri Çınar'ı arayan bir kişi, kendisini jandarma komutanı olarak tanıtarak drone ile gözetlendiğni ve evinin sarıldığını söyledi. Dolandırıcıların 24 bin 120 TL'yi istedikleri banka hesabına yatıran Çınar, daha sonra dolandırıldığını anlayarak jandarmaya ve emniyete başvurdu. Güvenlik güçleri, dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı.

"TARLADA ÇALIŞIRKEN ARADILAR"

İHA'da yer alan habere göre Sabri Çınar yaşadığı dolandırıcılık olayını şöyle anlattı: "Tarlada çalışıyordum telefonum çaldı ve açtığımda kendisinin jandarma komutanı olduğunu söyleyen kişi bana evinim sarıldığını söyledi. Ben de heyecanla eve gittim fakat hiç kimseyi göremedim. O anlarda telefonum sürekli açıktı. Eve geldiğim anda kayınbiraderim 'Ne oldu?' diye sordu, ben de durumu anlatmaya başladığım sırada telefondaki dolandırıcı kayınbiraderimin telefon numarasını isteyerek beni havadan drone ile gözetlediklerini söyledi.

"HAVADAN GÖZETLEDİKLERİNİ SÖYLEDİ"

Bana arabaya binerek ilçe merkezine gitmemi söyledi. Ben araba ile giderken sürekli arabamın markasını, rengini hatta emniyet kemerimin takılı olduğunu, havadan drone uçağı ile her hareketimi gözetlediklerini ve kimseye güvenmediklerini söylediler. Bu sırada kayınbiraderi de arayarak onun konuşmalarını bana dinlettirdiler. Ben bankaya giderek evden ve çevreden borç aldığım 24 bin 120 TL'yi söyledikleri banka hesabına yatırdım. Paranın yatması ile birlikte telefon kapandı. Tabii o esnada köyde benim telefon ile yaşadığım panik halini gören Köy Muhtarımız Ali Türkmen beni uyarmak için sürekli aramış fakat ben ona cevap veremedim.

"BEN BÖYLE OYUNA GELMEZDİM"

Bankadan çıktığım anda dolandırıldığımı anladım fakat iş işten geçti. Ben o anda kısa süreli bankanın önünde fenalaşarak bayılmışım. Kendime geldiğimde önce jandarmaya, sonra polise giderek durumu anlattım. Şu an çok mağdur durumdayım, parayı hazırlamak için borç almıştım. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Ben böyle oyuna gelmezdim ama her şey bir anda oldu. İnşallah o dolandırıcılar kısa sürede yakalanırlar" dedi.

EMNİYET UYARIDA BULUNDU

Emniyet yetkilileri, tüm uyarılara rağmen tüketicilerin dolandırıcıların tuzağına düştüğünü belirterek, vatandaşların bu konuda daha dikkatli olmalarını istediler.

 

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