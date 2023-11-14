İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 27. İstanbul Tiyatro Festivali, yerli ve uluslararası gösterileri izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor.

'Çifte Cinayet'

Son on yılda dans dünyasında beklenmedik bir kırılma yaratarak çağdaş dansı geniş kitlelere ulaştırmayı başaran, Londra merkezli, dünyaca ünlü Hofesh Shechter Topluluğu, nefes kesici dans gösterisi Çifte Cinayet’le festivale konuk oluyor. N Kolay Dijital Banka’nın yüksek katkıda bulunan gösteri sponsoru olarak destek verdiği gösteri, 14-15 Kasım saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak.

'Çifte Cinayet'

Londra Kraliyet Balesi, Metropolitan Operası, Nederlands Dans Theater, Broadway, BBC gibi topluluk ve kurumlar için koreografiler üreten; 2008’de Londra’da kurduğu topluluğuyla dünya sahnelerinde bir coşku fırtınası estiren Hofesh Shechter imzalı Çifte Cinayet, koreografın alametifarikası olan bir ikilik barındırıyor ve iki ayrı bölümden oluşuyor. Eserin ilk bölümü Palyaçolar’da Shechter, şiddete olan duyarsızlığımızı, eğlence adı altında ne kadar ileri gidebileceğimizi inceliyor. Gösterinin ikinci bölümü Çözüm’de ise bir önceki bölümde sarsılan seyirciyi deva niteliğindeki bir sevecenlikle sarıp sarmalıyor, bir şefkat sığınağı yaratıyor. Sahnede hayranlık uyandıran 10 dansçı, seyirciyle çok az dans gösterisinde rastlanabilen bir yakınlık kuruyor. Şimdi tutku dolu, nefes kesen bu eseri izleme sırası İstanbullularda.

'Baklava Cumhuriyeti'

Işıl Kasapoğlu’nun küratörlüğünde gerçekleştirilen 27. İstanbul Tiyatro Festivali, 25 Kasım’a kadar sürecek. Festivalin programı tiyatro.iksv.org/tr/program ; ücretsiz yan etkinlik takvimi ise tiyatro.iksv.org/tr/yan-etkinlikler adresinde.

Festival biletleri passo.com.tr , Passo mobil aplikasyonu, Passo perakende satış noktaları ve İKSV gişesinde (pazar günleri hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında) satışta.

Festivalde Haftanın Diğer Oyunları

TERÖRİZM

15-16 Kasım 20.00 / Caddebostan Kültür Merkezi

BAKLAVA CUMHURİYETİ

17-18 Kasım 20.00 / DasDas

'Bankta'

BANKTA

17-18 Kasım 20.00 / Süreyya Operası

KABUK

18-19 Kasım 15.00 / Alan Kadıköy