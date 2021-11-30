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Ulusal Süt Konseyi, artan maliyetler sebebiyle tavsiye edilen çiğ süt satış fiyatını 3.20 TL/litreden 4.70 TL/litreye yükseltti. Böylece satış fiyatına yüzde 47 zam gelmiş oldu. Yeni fiyat 8 Aralık'tan itibaren geçerli olacak.

Konsey'in sitesinde yer alan açıklamada şu bilgiler aktarıldı:

"Bilindiği üzere 16.06.2021 tarihinde 1 Temmuz 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında kalite esaslı soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını 3.20 TL/litre olarak belirlenmişti.

Çiğ süt üretim maliyetinde yaşanan artış sebebiyle Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını belirlemek üzere 29.11.2021 tarihinde toplanmıştır.

Bu kapsamda 08 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatı (çiğ süt destek primi hariç) 4.70 TL/litre olarak belirlenmiştir."