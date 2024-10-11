Cihangir Ceyhan yeni filmi 'Dengeler'i anlattı: Finali izlediğimde ağladım

Oyuncu Cihangir Ceyhan, 2015 yılında Yusuf adlı sinema filmindeki 'Serdar' karakteriyle sinema dünyasına adım attı. Ardından, doğup büyüdüğü Adana'yı merkezine alan ve internet platformlarında yayınlanan 'Sıfır Bir' dizisindeki 'Cio' karakteriyle tanınır hale geldi. Bugün vizyona giren 'Dengeler' filminde başrolü üstlenen Ceyhan, canlandırdığı sokak boksörü Ferit Kamacı karakteriyle ilgili sorularımızı yanıtladı.

"DİZİDEN ÖNCE SİNEMA FİLMİNİ ÇEKMİŞTİK" Bir boksörün hayatını ve sokak dövüşlerini anlatan bir filmde rol alıyorsunuz. Çekim sürecinden biraz bahseder misiniz? 'Dengeler' şu anda bir dijital platformda dizi olarak yayınlanıyor. Ama biz bu diziden önce 'Dengeler: Biri Olmak' sinema filmini çekmiştik. Film, bir festival süreci yaşadı ve şu anda sinemalarda izleyiciyle buluşuyor. Geçen yaz, yönetmenimiz Yaz Kalfaoğlu'nun uzun yıllardır düşünüp hayalini kurduğu bir projeyi hayata geçirdik. Zorlukları elbette vardı, çünkü çok profesyonel olmadığım bir spor branşıyla, boksla başladık. Önce sokakta boks ne hale gelebilir, bunu öğrendik, ardından koreografisini hazırladık. Zordu, ama bittiği için şu an keyifliyim.

REKLAM Peki, bu projede oynamanızın sizin için özel bir anlamı var mı? Bir kere gerçek bir hikâye olduğunu düşünüyorum. Yazar, Ferit karakterini yaratırken onun duygusal durumlarını beraber tartıştık. Bu süreç sonunda beni cezbedecek bir metne dönüştü. Bu beni projeye dahil olmaya itti. Ben, arkadaşlarım ve yönetmenimiz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık.

'Dengeler' bir dijital platform dizisiydi. Film süreci nasıl gelişti? Filmdeki Ferit ile dizideki Ferit arasında bir fark var mı? Burada bir karışıklık var, bu vesileyle izleyicilerimize de açıklamış olalım. 'Dengeler: Biri Olmak' sinema filmi, diziden önce çıkan bir projeydi. Karışıklığı tam giderememiş olabiliriz, ama film diziden önce çekildi. Karakterler ve olaylar benzer olsa da, hikâye farklı bakış açılarıyla ele alındı. Yani rüyanın başka bir versiyonunu görmek gibi.

Filmde pek çok aksiyon sahnesi var. Bu sahnelere nasıl hazırlandınız? Aksiyon sahnelerine yoğun bir hazırlık sürecimiz oldu. Sağ olsun, ekip çok özveriliydi. Bir aylık bir çalışma süreci geçirdik. Filmde iki koreografi var: biri sokak dövüşü, diğeri boks ringinde geçen sahneler. Sıfırdan bir branşa başlamak ve boks öğrenmek, boks camiasının içinde olmak benim için keyifli ve heyecan vericiydi.

REKLAM "BENZER YÖNLERİMİZİN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM" Peki, Ferit karakteriyle özdeşleşmek sizin için ne anlama geliyor? Ferit'te kendimi görmüyorum ama benzer yönlerimiz olduğunu düşünüyorum. Karakterin özelliklerini canlandırırken duyguyu kendimden bir şeylerle bulmaya çalışıyorum. Filmde en çok vurgulanan temalar neler? Sizce izleyicilerin alması gereken mesaj ne? Filmde hayatın içinden bir mesaj var: İnsan bir plan yapar ama kader başka türlü gelişir. Bu dengeyi anlatmaya çalışıyoruz.

Ferit'in hem ağabeyinin intikamını alma mücadelesi, hem de sevdiği kadınla geleceğe dair hayalleri arasında nasıl bir denge kurduğunu düşünüyorsunuz? Hayatın kendisinde olduğu gibi, Ferit de planlar yapıyor ama kader ona başka bir yol çiziyor. Sonunda kendi seçimleriyle yolunu tayin ediyor. Peki, filminiz hangi kitlelere sesleniyor? Genel Türk sinema izleyicisine hitap ediyoruz. Sosyal gerçekliklerle bağlantılı aksiyon sahneleriyle dolu bir film. İzleyicilerin keyifle izleyeceğini düşünüyorum.

REKLAM "FİNALİ İZLEDİĞİMDE AĞLADIM" Sizce izleyiciler filmden nasıl duygularla çıkacak? Ben finali izlediğimde ağlamıştım. İzleyicilerin de duygusal olarak etkilenmesini bekliyorum. Ama bunu hep birlikte göreceğiz. 'Dengeler' sonrasında başka projeleriniz olacak mı? Kasım ve şubat aylarında çıkacak iki dijital projem var. Ayrıca sezon içinde görüşmelerim sürüyor, ne yapacağıma karar vermedim henüz.