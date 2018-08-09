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Adanaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan: " Her takımı yenebiliriz"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, "Eksiklerimizi gideremedik ama elimizdeki kadroyla bu ligde her takımı yenebilecek kapasitemizin olduğu da bir gerçek" dedi

09 Ağustos 2018 Perşembe, 13:04:52 | Güncelleme:

Adanaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan: Tetiş Yapı Elazığspor maçının hazırlıklarını sürdürdükleri Osman Yereşen Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, maç haftasına girdikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Kamp döneminin herkes için yorucu ve zorlu geçtiğini, rakiplere saygı duyduklarını vurgulayan Arslan, şöyle konuşu:

"Zorlu bir maç olacağına inanıyorum. Eksiklerimizi gideremedik ama elimizdeki kadroyla bu ligde her takımı yenebilecek kapasitemizin olduğu da bir gerçek. Eksik yönlerimiz var, her takımın olduğu gibi ama artıya geçireceğimiz yönlerimiz de var. Bunları biraz daha ön plana çıkarmaya çalışacağız. Amacımız lige iyi bir başlangıç yapmak ve 3 puan almak."

- "TARAFTARIMIZLA LİGE İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYORUZ"

Tetiş Yapı Elazığspor'un, futbolcularının lisansını çıkarma konusunda yaşadığı problemi değerlendiren Arslan, şöyle devam etti:

"Lisansları çıksa da çıkmasa da bizim açımızdan bir şey değişmeyecek. Sonuçta, sahaya her takım, diğerini yenmek için çıkar. Genç çocuklar için de böyledir. Geçmiş senelerde ben de bazı oyuncuların lisansları çıkmadan oynadım. Hiçbir takıma teslim olmadık. Sahalarında da yendik, berabere de kaldık. 9'a 11 kaldığımız maçta bile kafa kafaya oynadık. Yani bu bizi rehavete iterse sorun çıkar. Hoca olarak bu motivasyondayım. Rakibimizi çok ciddiye alıyoruz ve almak zorundayız. Futbolda her zaman iyiler kazanmaz ama doğru oynayan, işini ve mücadeleyi doğru yapan takımlar kazanır. Zor bir maç bizi bekliyor. Taraftarımızla lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz."

- "ADANASPOR'UN GERÇEK SAHİBİ TARAFTARIDIR" 

Taraftarlarına "formayı terletme" sözü verdiklerini aktaran Cihat Arslan, şunları kaydetti:

"İnşallah onları bu sene mutlu edeceğiz. Adanaspor'un gerçek sahibi taraftardır, bu takıma gönül verenlerdir. Karşılıksız, bir şey beklemeden renklere aşık olanlardır. Biz onlar için bir vesileyiz. Onların tuttuğu takıma hizmet ediyoruz, bizim de bu formayı namusumuz gibi korumamamız gerekiyor. Onlar için de mücadele etmemiz gerekiyor."

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