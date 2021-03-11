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Cihat Aşkın ve Hakan Şensoy'dan 'Alla Turca' İş Sanat'ta

Şef Hakan Şensoy’un yönetimindeki Milli Reasürans Oda Orkestrası, İş Sanat Sahnesi'nde keman sanatçısı Cihat Aşkın’ı ağırlıyor. Bu akşam saat 20.30'dan itibaren İş Sanat'ın Youtube kanalında izlenebilecek konserde Cem Küçümen’in 'Alla Turca' eseri seslendirilecek.

Cihat Aşkın ve Hakan Şensoy'dan 'Alla Turca' İş Sanat'ta

Şef Hakan Şensoy yönetimindeki Milli Reasürans Oda Orkestrası İş Sanat'taki yeni konserinde konserinde, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenecek 49. İstanbul Müzik Festivali’nde Onur Ödülü’nü almaya hazırlanan, keman sanatçısı Cihat Aşkın’ı ağırlıyor.

Hakan Şensoy’un da Cihat Aşkın ile birlikte iki eserde solist olarak yer alacağı konserde, Antonio Vivaldi’nin iki keman konçertosunun yanı sıra, Cem Küçümen’in iki keman ve yaylı orkestra için bestelediği “Alla Turca” eseri seslendirilecek. İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz kaydedilen konserin repertuvarında Gioacchino Rossini ve Felix Mendelsohn-Bartholdy’nin eserleri de yer alıyor.

Konser bu akşam saat 20.30’dan itibaren sezon sonuna kadar İş Sanat’ın YouTube kanalından ve internet sitesinden ücretsiz izlenebilecek.

Neyzen Murat Salim Tokaç, arpist Çağatay Akyol, çellist Çağ Erçağ, keman sanatçısı Özgecan Günöz ve obua sanatçısı Sezai Kocabıyık’ın solist olarak katıldığı Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın İş Sanat çevrimiçi programında yer alan diğer konserleri sezon sonuna kadar erişime açık olacak.

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