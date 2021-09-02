Ünlü oyuncu Cihat Tamer, bugün gündem oldu. İşte Cihat Tamer'in hayatına ilişkin bilgiler...

CİHAT TAMER DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Altınsoylular - 2016

Tehlikeyle Flört - 2015

Ne Münasebet - 2015 Hakkı

Kiraz Mevsimi - 2015

Mucize (film) - 2014 Milli Eğitim Müdürü

Kadim Dostum - 2014

Yalan Dünya - 2013

20 Dakika - 2013 Ali'nin babası

Uzun Hikaye - 2012 Okul Müdürü

Tövbeler Tövbesi - 2011 Egemen

Çılgın Kanal - 2009 Albay Kemal

Zoraki Koca - 2007 Recep

Aşk Her Yaşta - 2005 Emin

Sen misin Değil misin? - 2005 Adnan

Zor Adam - 2004

Paydos - 2004

Şans Kapıyı Kırınca - 2004 Başbakan

Fişgittin Bey - 2003

Koltuk Sevdası - 2001

Eşref Saati - 2000 Şükrü

Yasemince - 1997 Hikmet/Hakim

Oğlum Adam Olacak - 1995 Fikret

Şenlik Var - 1994 Bilal/Cemal/Kemal

Düğüm - 1993

Kavuşma - 1993

Üçüzler - 1993 Bilal/Cemal/Kemal

Herkesin Hayali - 1992

Mahallenin Muhtarları - 1992 Muhtar

Kırmızı Kart - 1990

Bizimkiler - 1989-1991 Şevket

Hayallerim, Aşkım Ve Sen - 1987 Yönetmen

Değirmen - 1986 Vali

Yoksul - 1986 Sevgilisiyle Basılan Adam

Perihan Abla - 1986 Patron Cihat

Patron Duymasın - 1985 Galip Şenhisar

Bir Yudum Sevgi - 1984

Gerzek Şaban - 1980 Soyguncu

Bir Varmış Bir Yokmuş -1971