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Cihat Tamer kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü oyuncu Cihat Tamer'in biyografisi ve oynadığı diziler

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden biri olan Cihat Tamer, günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinin başında geliyor. Mahallenin Muhtarları ve Bizimkiler dizileriyle de tanınan Cihat Tamer ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

Cihat Tamer kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü oyuncu Cihat Tamer'in biyografisi ve oynadığı diziler

Ünlü oyuncu Cihat Tamer, bugün gündem oldu. İşte Cihat Tamer'in hayatına ilişkin bilgiler...

CİHAT TAMER DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Altınsoylular - 2016
Tehlikeyle Flört - 2015
Ne Münasebet - 2015 Hakkı
Kiraz Mevsimi - 2015
Mucize (film) - 2014 Milli Eğitim Müdürü
Kadim Dostum - 2014
Yalan Dünya - 2013
20 Dakika - 2013 Ali'nin babası
Uzun Hikaye - 2012 Okul Müdürü
Tövbeler Tövbesi - 2011 Egemen
Çılgın Kanal - 2009 Albay Kemal
Zoraki Koca - 2007 Recep
Aşk Her Yaşta - 2005 Emin
Sen misin Değil misin? - 2005 Adnan
Zor Adam - 2004
Paydos - 2004
Şans Kapıyı Kırınca - 2004 Başbakan
Fişgittin Bey - 2003
Koltuk Sevdası - 2001
Eşref Saati - 2000 Şükrü
Yasemince - 1997 Hikmet/Hakim
Oğlum Adam Olacak - 1995 Fikret
Şenlik Var - 1994 Bilal/Cemal/Kemal
Düğüm - 1993
Kavuşma - 1993
Üçüzler - 1993 Bilal/Cemal/Kemal
Herkesin Hayali - 1992
Mahallenin Muhtarları - 1992 Muhtar
Kırmızı Kart - 1990
Bizimkiler - 1989-1991 Şevket
Hayallerim, Aşkım Ve Sen - 1987 Yönetmen
Değirmen - 1986 Vali
Yoksul - 1986 Sevgilisiyle Basılan Adam
Perihan Abla - 1986 Patron Cihat
Patron Duymasın - 1985 Galip Şenhisar
Bir Yudum Sevgi - 1984
Gerzek Şaban - 1980 Soyguncu
Bir Varmış Bir Yokmuş -1971

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