Çikolatalı lokum tarifi, nasıl yapılır?

Dışarıdan alınan yiyeceklere güvenip tüketemiyoruz bunun başka bir yolu kendi evimizde hazırladığımız yiyecekler olmalıdır. Evinizde hazırlamış olduğunuz çikolatalı lokum tarifini çocuklarınız çok sevecek. Peki malzemeler nelerdir? Nasıl yapılır? İşte evde güvenle yapabileceğiniz çikolatalı lokum tarifi...

Çikolatalı lokum nasıl yapılır? Dışarıda satılan şeylere artık pek güvenip alamıyoruz. Ama ülkemizin en önemli değerlerinden olan lokumu yemesek olmaz. Bundan dolayı sizlere çikolatayla buluşan nefis ev lokumu tarifimizi aktarıyoruz. Evinizde güvenle yapıp güvenle tüketebilirsiniz.

Çikolatalı lokum malzemeler:

3 su bardağı toz şeker

4 su bardağı su

1 su bardağı nişasta

1 tatlı kaşığı kakao

80 gr bitter veya sütlü çikolata

Birkaç damla limon suyu

3 çorba kaşığı çekilmiş fındık

Üzeri için: Hindistan cevizi

Çikolatalı lokum yapılışı: