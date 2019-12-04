Çikolatalı şarlot tarifi, nasıl yapılır?

Tatlıyı seviyorsanız ve evde kolay yapabileceğiniz bir tarif arıyorsanız doğru yerdesiniz. Bisküvili pastanın kremşantili versiyonu olan çikolatalı şarlot lezzeti ile damağımızı şenlendirecek. Peki çikolatalı Şarlot yapımı için gerekli olan malzemeler nelerdir? Nasıl yapılır? İşte çikolatalı şarlot tarifi...
Çikolatalı şarlot nasıl yapılır? Bisküvili pastanın krem şantili versiyonu olan şarlot hem yapımının kolaylığıyla hem lezzetiyle damaklarda enfes bir çikolata şöleni yaşatır. Bu güzel tatlının yapımını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız.
Çikolatalı şarlot malzemeler:
- 1 paket kakaolu pötibör
- 1 paket sade pötibör
- 2 adet elma
- 2 paket sade krem şanti
- 4,5 su bardağı süt
- 1 paket çikolata sosu
Çikolatalı şarlot yapılışı:
- Krem şanti ve sütü karıştırarak hazırlayın.
- Çikolata sosunu pişirin.
- Bisküvileri elinizle kırın.
- Elmaları minik olarak doğrayın, rendelerseniz sulanır.
- İkisini karıştırın ve 2 yemek kaşığı süt ilave edin.
- Krem şantinin yarısını karışımın üzerine dökün.
- Kalan yarısını bisküvileri tepsiye döktükten sonra üzerine dökün.
- En üst kısma çikolata sosunu döküp 3 saat dolapta bekletip soğuk olarak tüketin.
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