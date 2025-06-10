Çilek dolunayı nedir, ne zaman? Çilek dolunayı Türkiye'den izlenilebilecek mi?

ÇİLEK DOLUNAYI TÜRKİYE'DEN İZLENİLEBİLECEK Mİ?

Çilek Dolunayı’nın Türkiye’den izlenip izlenemeyeceği tam olarak netleşmese de, en uygun gözlem zamanının 12 Haziran akşamı olacağı tahmin ediliyor.

Dolunayı daha ayrıntılı görmek isteyenler dürbün ya da küçük bir teleskop ile gözlem yapabilir.