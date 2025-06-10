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        Haberler Bilgi Gündem Çilek dolunayı nedir, ne zaman? Çilek dolunayı Türkiye'den izlenilebilecek mi?

        Çilek dolunayı nedir, ne zaman? Çilek dolunayı Türkiye'den izlenilebilecek mi?

        Gökyüzüne ilgi duyanları heyecanlandıracak büyüleyici bir gök olayı yaklaşıyor. Yazın habercisi olan Çilek Dolunayı kehribarla pembenin harmanlandığı ışığıyla gökyüzünü süsleyecek ve izleyenleri adeta büyüleyecek. Peki, Çilek dolunayı nedir, ne zaman? Çilek dolunayı Türkiye'den izlenilebilecek mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 10:27 Güncelleme: 10.06.2025 - 10:27
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        Çilek Dolunayı adı, köklerini eski tarım takvimlerinden alır ve Haziran ayında başlayan çilek hasadına işaret eder. Mayıs ayında meydana gelen Çiçek Dolunayı gibi, bu özel dolunay da doğanın mevsimsel döngüsüne dair mesajlar taşır. İşte Çilek Dolunayı'nın gerçekleşeceği tarih...

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        ÇİLEK DOLUNAYI NE ZAMAN?

        Çilek Dolunayı 11 Haziran Çarşamba günü TSİ 03.44'te gerçekleşecek.

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        ÇİLEK DOLUNAYI TÜRKİYE'DEN İZLENİLEBİLECEK Mİ?

        Çilek Dolunayı’nın Türkiye’den izlenip izlenemeyeceği tam olarak netleşmese de, en uygun gözlem zamanının 12 Haziran akşamı olacağı tahmin ediliyor.

        Dolunayı daha ayrıntılı görmek isteyenler dürbün ya da küçük bir teleskop ile gözlem yapabilir.

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