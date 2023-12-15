Çileklerin dünyasına yolculuk: Çilekler hakkında hiç bilmediğiniz eğlenceli bilgiler

Çileklerin anavatanı Kuzey Amerika'dır ve 1300'lü yıllarda Fransa'da insanlar vahşi doğadan bahçeye ekene kadar yetiştirilmemişti. İngiltere'de ise 1700'lerde popüler hale geldi ve yeni çeşitleri geliştirildi. Modern çilek fragaria ananassa ise, Şili çileğinin yanlışlıkla Virginia çileğiyle tozlaşmasıyla yaratılan bir melezdir.

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ÇİLEK MÜZESİ

Wépion kasabası, Belçika'nın çilek başkenti olarak kabul edilir. Bu nedenle bölgede çilek yetiştiriciliğinin tarihini ve ekonomiye önemini anlatmak için Musée de la Fraise adında yalnızca çileklere adanmış bir müze yaptılar. Müzede çilek reçelinden şekerlere, şuruplara ve hatta biraya kadar her şeyi bulabilirsiniz.

Fotoğrafta Musée de la Fraise'den bir kısım görülüyor. Kaynak: Instagram