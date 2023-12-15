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        Haberler Yaşam Çileklerin dünyasına yolculuk: Çilekler hakkında hiç bilmediğiniz eğlenceli bilgiler

        Çileklerin dünyasına yolculuk: Çilekler hakkında hiç bilmediğiniz eğlenceli bilgiler

        Yaz aylarının vazgeçilmezi olan çileğe dair bir müze yapıldığını ya da şu an bir tane ekerseniz 5 yıl boyunca verimli kalabileceğini biliyor muydunuz? Peki çilekler hakkında gerçekte ne biliyorsunuz? İşte, çilekler hakkında daha önce duymadığınız bazı gerçekler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 09:56 Güncelleme: 15.12.2023 - 09:56
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        Çileklerin anavatanı Kuzey Amerika'dır ve 1300'lü yıllarda Fransa'da insanlar vahşi doğadan bahçeye ekene kadar yetiştirilmemişti. İngiltere'de ise 1700'lerde popüler hale geldi ve yeni çeşitleri geliştirildi. Modern çilek fragaria ananassa ise, Şili çileğinin yanlışlıkla Virginia çileğiyle tozlaşmasıyla yaratılan bir melezdir.

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        ÇİLEK MÜZESİ

        Wépion kasabası, Belçika'nın çilek başkenti olarak kabul edilir. Bu nedenle bölgede çilek yetiştiriciliğinin tarihini ve ekonomiye önemini anlatmak için Musée de la Fraise adında yalnızca çileklere adanmış bir müze yaptılar. Müzede çilek reçelinden şekerlere, şuruplara ve hatta biraya kadar her şeyi bulabilirsiniz.

        Fotoğrafta Musée de la Fraise'den bir kısım görülüyor. Kaynak: Instagram

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        DÜNYANIN EN BÜYÜK ÇİLEĞİ

        Guinness Dünya rekoruna göre Ariel Chahi, 12 Şubat 2021'de 289 gram ağırlığında süper büyük bir çilek yetiştirdi. Dünyanın en ağır çileği olduğu açıklanan meyvenin boyu 18 cm, kalınlığı 4 cm, çevresi ise 34 santimetredir.

        Fotoğraf: Ariel Chahi. Kaynak: Instagram

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        ÇİLEK GÜL AİLESİNE AİT BİR MEYVEDİR

        Biyolojik olarak çilek, rosaceae familyasına ve güllerin de dahil olduğu rosoideae alt familyasına aittir. Gül ailesinde meyve veren ağaçlar şunlardır: elma, armut, erik, kiraz, kayısı ve şeftali. Ayrıca böğürtlen ve ahududu da, çilek gibi rosacea ailesinin üyeleridir.

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        ÇİLEK GÜNÜ

        Her mayıs ayının 20’sinde çilek toplama günü kutlanır. Ulusal Çilek Toplama Günü, insanları çilek toplamak ve kendi bitkilerini dikmek için yerel bir çilek çiftliğine gezi yapmaya teşvik ediyor.

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        ÇİLEK KORKUSU

        Çilek korkusunun özel bir adı vardır, buna fragariafobi denir. Bu kelime, çileklerin ait olduğu cins olan fragraria'dan ve korku anlamına gelen fobi kelimesinden türetilmiştir.

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        ÇİLEK İLAÇ OLARAK KULLANILIYORDU

        Eski Romalılar çileğin melankoli, bayılma, iltihaplanma ve ateş gibi çeşitli rahatsızlıkları hafifletmeye yardımcı olduğuna inanıyordu.

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        ÇİLEKLER TOPLANDIKTAN SONRA OLGUNLAŞMAZ

        Çilek, koparıldıktan sonra olgunlaşabilen bir meyve değildir. Örneğin, muz ve avokado bekleyince tatlanabilir fakat daha olmadan koparılmış bir çilek, bekleyerek olgunlaşamaz.

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        ÇEKİRDEĞİ DIŞINDA OLAN TEK MEYVEDİR

        Çilek, dışında tohumları bulunan tek meyvedir. Genellikle meyvelerde 200'den fazla tohum bulunur. Teknik olarak bir meyvenin, meyve olarak sınıflandırılabilmesi için tohumlarının içte olması gerekir, çileğin dışında olduğundan meyve olarak sayılmaz.

        Kaynak: Guinness World Records, South Florida Reporter, National Day Calendar, Food Republic

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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