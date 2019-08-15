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Çılgın Hırsız 2 filmi oyuncuları kimler? Çılgın Hırsız 2 filmi konusu nedir?

ATV ekranlarında bu akşam saat 20.00'da yayınlanacak Çılgın Hırsız 2 filmi oyuncuları kimler ve konusu nedir? Soruları merak konusu oldu. İşte 3D bilgisayar-animasyon komedi filmi Çılgın Hırsız 2 ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

Çılgın Hırsız 2

Çılgın Hırsız 2 filmi oyuncuları kimler? Çılgın Hırsız 2 filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. İşte, Çılgın Hırsız 2 filminin detayları...

ÇILGIN HIRSIZ 2 FİLMİ KONUSU

Önceki filmde bir süper kötü olan Gru, artık kötülüğü ve suç işlemeyi bırakmıştır. Kendisine yeni bir hayat yolu çizen Gru, evlatlık edindiği kızları Edith, Margo ve Agnes ile sakin ve sade bir hayat yaşamaya başlar. Fakat Gru'yu Anti-Villain League isimli gizli bir örgüt, meydana gelen olay ile ilgili olarak araştırma yapması için anlaşmak istemektedir.

Gru bu anlaşmayı kabul eder ve çünkü süper kötü hayatını bırakarak artık iyi işler yapmaya başlamıştır. Bu anlaşma ile birlikte dünyayı kötülerden korumak ve kurtarmak için Lucy ile birlikte çalışır. Ayrıca Minyonlar da Gru'ya yardım etmektedirler.

 

ÇILGIN HIRSIZ 2 FİLMİ OYUNCULARI

Çılgın Hırsız 2, Çılgın Hırsız filminin devam filmi olan 2013 ABD yapımı, Illumination Entertainment ve Universal Pictures tarafından üretilen 3D bilgisayar-animasyon komedi filmidir.

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