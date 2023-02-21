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Hava koşulları da düşünüldüğünde, cilt sağlığı daha fazla önem kazanır. Son yıllarda kadınlar kadar erkekler de cilt sağlığını doğru şekilde korumanın yollarını arıyor. Düzenli bir cilt bakımı, ürünlerin doğru şekilde sıralanıp, kullanılması ile mümkündür. Cilt bakımı sırasının nasıl olması gerektiğini merak ediyorsanız en doğru günlük cilt bakımı rutinlerini içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

Cilt Bakımı Sırası

Cilt bakımı sırasında cilt bakımı malzemeleri hangi sırayla uygulanır? Pek çok kişi tarafından en çok merak edilen bu soru, kişinin cilt yapısına göre değişiklik gösterir. Orta ve uzun vadede iyi bir cilt bakımı için doğru ürünlerin seçilmesi oldukça önemlidir. Cilt tipine uygun olmayan ürünlerin kullanılması ve ürünlerin yanlış sıralama ile uygulanması cilt bariyerine zarar verebilir. En doğru cilt bakımı aşamalarını hayata geçirmek için aşağıdaki sıralamaya göz atabilirsiniz.

Cilt bakımına başlamadan önce cildinizin yapısını ve cilt problemlerinizi göz önünde bulundurun. Kuru, yağlı ve karma cilt tipleri için farklı ürünler tercih edilmelidir. Kullanacağınız ürünlerin cildinize uygun olması, sağlıklı bir cilt için atacağınız önemli bir adımdır.

İyi bir cilt temizleyici, günlük cilt bakımınızın başlangıç ürünü olmalıdır. Tabii ki bakıma başlamadan önce cildinizin yeterince temiz olduğundan emin olun. Ardından cilt temizleyiciniz ile cildinizi derinlemesine arındırabilirsiniz. Bu sayede; makyaj, kir ve fazla sebum cildinizden kolayca atılacaktır. Kişinin tercihine bağlı olarak cilt temizleyiciler; köpük, jel ya da losyon şeklinde kullanılabilir.

Cilt toniği, yüz bakım rutinleri nde önemli bir yere sahiptir. Cilt temizleyicisinin ardından cilt toniğinin yüze uygulanması, gözeneklerin sıkılaşmasına zemin hazırlar. Bu sayede daha sağlıklı görünen bir cilde kolayca sahip olabilirsiniz.

nde önemli bir yere sahiptir. Cilt temizleyicisinin ardından cilt toniğinin yüze uygulanması, gözeneklerin sıkılaşmasına zemin hazırlar. Bu sayede daha sağlıklı görünen bir cilde kolayca sahip olabilirsiniz. Cilt bakımı aşamaları nda serumun önce mi ya da sonra mı kullanılması pek çok kişinin merak ettiği bir konudur. Serum kullanımını tonikten hemen sonra uygulayabilirsiniz. Öncelikle cildinize uygun bir serum kullandığınızdan emin olun. Toniğin ardından yüzünüze hafif dokunuşlar ile serumu yedirin. Serum kullanımı, cildin alt katmanlarına iner ve ürünlerin etkisini arttırmaya yardımcı olur.

nda serumun önce mi ya da sonra mı kullanılması pek çok kişinin merak ettiği bir konudur. Serum kullanımını tonikten hemen sonra uygulayabilirsiniz. Öncelikle cildinize uygun bir serum kullandığınızdan emin olun. Toniğin ardından yüzünüze hafif dokunuşlar ile serumu yedirin. Serum kullanımı, cildin alt katmanlarına iner ve ürünlerin etkisini arttırmaya yardımcı olur. Herkesin iyi bir göz çevresi kremine ihtiyacı vardır. Cildin en hassas bölgelerinden biri olan göz çevresi; aydınlık, temiz ve canlı görünmelidir. Cilt yapınıza uygun bir göz çevresi kremini bu aşamada kullanabilirsiniz. Kremi göz çevresine olabildiğince yumuşak hareketler ile dağıtın. Kremi parmaklarınızla hafif darbeler yaparak uygulayın.

“ Cilt bakımı malzemeleri hangi sırayla uygulanır ?” sorusunun bir sonraki aşaması nemlendirici bir kremdir. İçeriği tamamen cildinize uygun bir nemlendirici krem kullanmayı aksatmayın. Cildin nem oranını dengeleyebilmek adına iyi bir nemlendirici kullanmanız önemlidir. Nemlendiriciyi sürerken, cildinize hassas davranın ve hareketleri aşağıdan yukarıya doğru uygulayın.

?” sorusunun bir sonraki aşaması nemlendirici bir kremdir. İçeriği tamamen cildinize uygun bir nemlendirici krem kullanmayı aksatmayın. Cildin nem oranını dengeleyebilmek adına iyi bir nemlendirici kullanmanız önemlidir. Nemlendiriciyi sürerken, cildinize hassas davranın ve hareketleri aşağıdan yukarıya doğru uygulayın. Güneş koruyucu kremlerin yüz bakım rutinlerindeki önemi anlaşılmış durumda. Cildinize uyguladığınız günlük bakımın sonunda güvendiğiniz bir markanın güneş kremini kullanabilirsiniz. Güneş kremi, güneşin zararlı ışınlarından cildinizi korumaya yardımcı olur.

Haftada iki kez cildinize peeling uygulamayı unutmayın. Peeling yerine nem maskeleri de tercih edilebilir.

Bahsetmiş olduğumuz tüm bu malzemelerin sırayla kullanılmasına mutlaka özen gösterilmelidir. Aksi halde yapacağınız cilt bakımı rutininden verimli bir sonuç elde etmeniz zorlaşır ancak bununla da sınırlı kalmaz. Malzemelerin yanlış sıra ile kullanılması, bazı cilt problemlerini de beraberinde getirebilir.