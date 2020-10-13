Cildin çevresel etkenler, stres ve hormonlarda oluşan değişimler nedeni ile canlılığını yitirmesi ile solgun bir görünüm oluşur. Bu durumda cildin belli bir bakım istediği sonucunu çıkarabilmek mümkündür. Sonuçta; cilt bakımı yapılarak ve doğru uygulamalar ile tekrar canlılığını kazanacaktır. Cildin canlanması için meyveler oldukça etkili birer doping olacaktır. Meyvelerin içeriğinde bulunan mineral ve vitaminler cildin beslenerek tazelenmesini ve canlanmasını sağlama da önemli rol oynarlar.

Cilt Canlandırıcı Maske

1 yemek kaşığı rendelenmiş elma (armutta kullanabilirsiniz)

1 tatlı kaşığı sızma zeytinyağı

2 çay kaşığı limon suyu

Uygulanması: Tüm malzemeleri bir kap içerisinde iyice karıştırın; bunun için tahta kaşık kullanmalısınız. Sonrasında yüz, boyun ve dekolte bölgenize 5 dakika boyunca peeling etkisi yapması için; masaj yaparak parmak uçlarınızla sürün. 15 dakika bekletilmesinden sonra soğuk suyla maskeyi arındırın. Maden suyuyla silerek tonik uygulaması yaptıktan sonra; krem uygulayın. Bu maske mutlaka; gece yatmadan önce uygulanması gereklidir.