Cilt toniği doğru kullanımı: Tonik nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır?

Cilt toniği, temizleme sonrası cildi arındırmaya, gözenekleri sıkılaştırmaya ve sonraki bakım adımlarına hazırlamaya yarayan sıvı formda bir bakım ürünüdür. Özellikle ciltte kalan son kirleri temizlemesiyle, bakım ürünlerinin daha iyi emilmesine katkı sağlar. Ancak tonik sürmenin de bir zamanı ve şekli vardır. Tonik nasıl kullanılır, ne işe yarar ve doğru adımlarla uygulandığında ne gibi etkiler gösterir, hepsi doğru kullanımda saklıdır.

TONİK NEDİR?

Tonik, genellikle su bazlı, hafif formüllü bir cilt bakım ürünüdür. Cildi temizledikten sonra uygulanan bu sıvı; gözenekleri arındırmaya, cilt yüzeyinde kalan kalıntıları temizlemeye ve pH dengesini sağlamaya yardımcı olur. Alkol bazlı olanları, karma ve yağlı ciltlerde daha sık tercih edilirken; gül suyu gibi bitkisel, alkolsüz tonikler kuru ve hassas ciltler için daha uygundur.

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Günümüzde tonikler artık sadece temizlik için değil; nemlendirici, yatıştırıcı ya da aydınlatıcı etkilere sahip içeriklerle de formüle ediliyor. Yani sadece pamukla silip geçmek değil, bir bakım katmanı olarak değerlendirmek gerekir.