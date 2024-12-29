Cimbom'dan Van Dijk harekatı!
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Liverpool'un yıldız stoperi Virgil Van Dijk için harekete geçtiği öne sürüldü.
Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer döneminin açılmasına kısa süre kala, çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
Tutto Mercato Web'in haberine göre; Galatasaray, sezon sonunda Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan Virgil van Dijk'i renklerine bağlamayı planlıyor.
Devre arasında bu transferi bitirmek isteyen yönetimin, Hollandalı savunmacıya, oldukça önemli bir teklif sunmaya hazırlandığı iddia edildi.
33 yaşındaki dev stoper; geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, "Kulübü çok seviyorum ve kulüp de beni seviyor. Taraftarları çok seviyorum ve taraftarlar da beni seviyor. Bu, başarılar elde etmek için mükemmel bir temel. Bana göre, üç ya da dört yıl daha en yüksek seviyede oynayabilirim. Gelecek ne getirecek, göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
SEZON KARNESİ
2024/25 sezonunda Liverpool ile tüm kulvarlarda 23 maça çıkan Virgil van Dijk; 2 gol atıp, 1 de asist yapmayı başardı.