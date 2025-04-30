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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çimsa'nın cirosu yüzde 21 yükseldi - İş-Yaşam Haberleri

        Çimsa'nın cirosu yüzde 21 yükseldi

        Çimsa, 2025'in ilk çeyreğinde cirosunu yüzde 21, FAVÖK'ünü ise yüzde 37 oranında reel olarak artırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 14:58 Güncelleme: 30.04.2025 - 14:58
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        Çimsa'nın cirosu yüzde 21 yükseldi
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        Sabancı Holding iştiraki Çimsa, 2025 yılına ilişkin enflasyon muhasebesine uyarlanmış ilk 3 aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Çimsa, cirosunu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 21 oranında artırarak 8,9 milyar TL seviyesine yükseltti. Çimsa’nın FAVÖK’ü ise yüzde 37’lik artışla 1,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre Çimsa, operasyonel verimliliği desteklemeye katkıda bulunacak Eskişehir Güneş Enerjisi yatırımını da ilk çeyrekte tamamladı. Bu yatırım ile önümüzdeki dönemde, fabrikanın yıllık enerji ihtiyacının yüzde 14'ünün karşılanması hedefleniyor.

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        ÇİMSA’NIN ‘GELECEĞE HAZIR KÜRESEL ŞİRKET’ KİMLİĞİNİ GÜÇLENDİRİYORUZ

        Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çimsa CEO’su Umut Zenar, bir yandan Türkiye ve yurt dışında yatırımlara devam edip bir yandan da Çimsa’nın bilançosunu güçlendirmeyi sürdürdüklerinin altını çizerken, “Geçtiğimiz yıl bünyemize kattığımız İrlanda merkezli Mannok şirketimizin, güçlü bilançomuza katkısını son çeyrek itibarıyla görmeye başlamıştık. Bu pozitif etki, bu yılın ilk çeyreğinde de bilançomuza yansımış durumda. Yıl sonunda bu yatırımımızın net etkisini çok daha iyi görmüş olacağız. Bununla birlikte, ABD’de devam ettiğimiz gri çimento yatırımımız da yine yılın son çeyreğinde devreye girmiş olacak. Dünyanın içinden geçtiği bu zorlu süreçte attığımız adımlarla, bir yandan Çimsa’nın bugününü doğru şekilde yönetirken, yarının rekabet koşullarına da bugünden adapte oluyoruz. Üretim, teknoloji kullanımı, tedarik zinciri hakimiyeti, sürdürülebilirlik gibi farklı alanlarda yaptığımız yatırımlarla, Çimsa’nın ‘geleceğe hazır küresel şirket’ kimliğini güçlendiriyoruz” dedi.

        “1 NİSAN İTİBARIYLA, BIST30’DA YER ALAN TEK YAPI MALZEMELERİ ŞİRKETİYİZ”

        Çimsa’nın son yıllarda ortaya koyduğu başarılı finansal performansla, yatırımcılar nezdinde de büyük ilgi gördüğünün altını çizen Umut Zenar, “Bir Sabancı Topluluğu şirketi olarak, iş kolumuzda öncü ve örnek olmak, ilklere imza atmak, küresel liderliğin izinde ilerlemek bizim için çok önemli. Baktığınızda bugüne kadar ülkemizde birçok ilke imza attık, atmaya da devam ediyoruz. 1 Nisan itibarıyla, artık BIST30 oyuncusuyuz. Bugün itibarıyla hisseleri BIST30 endeksinde yer alan tek yapı malzemeleri şirketiyiz. Tüm bunlardan da büyük gurur duyuyoruz” dedi.

        SON 3 YILDA 3 YENİLENEBİLİR ENERJİ SANTRALİ: ESKİŞEHİR GES DEVREDE

        Sürdürülebilirlik konusunun Çimsa’nın yol haritasında öncelikli alanlardan biri olduğunun altını çizen Umut Zenar, “Bugün sürdürülebilirliğe yaptığımız yatırımlarla bir yandan çevreye ve dünyamıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirirken, bir yandan da etkin maliyet yönetimi yaklaşımımızla Çimsa’nın rekabet gücünü pekiştiriyoruz. Bugün yapı malzemeleri şirketlerinin en yüksek maliyet kalemlerinden biri enerji. Biz tesislerimizde kendi enerjimizi üreterek, hem kendi enerji güvenliğimizi sağlıyor hem de olası enerji krizlerinin bilançomuza etkisini sınırlı hale getiriyoruz. Bu kapsamda, tesislerimizdeki yenilenebilir enerji yatırımlarına kararlılıkla devam ediyoruz. 2023 yılında Afyon, 2024 yılında ise Bunol tesisimizde hayata geçirdiğimiz güneş enerjisi santrali (GES) yatırımlarımızın ardından, Eskişehir’de kurduğumuz 14,2 MWp DC kurulu güce sahip GES’imizi de devreye aldık. Yaklaşık bir yıl gibi kısa sürede devreye aldığımız bu tesis, aslında bizim sürdürülebilirlik hedeflerimize bağlılığımızın da çok güçlü bir göstergesi. Devreye alınan santral, Eskişehir fabrikamızın enerji maliyetlerinin düşürülmesinin yanında Bilim Temelli Hedefler Girişimi'ne (SBTi) verilen karbon emisyonu azaltımı hedeflerine de olumlu katkılar sağlayacak. Buradan elde edilecek elektriğin Eskişehir fabrikamızın toplam yıllık elektrik tüketiminin yüzde 14'ünü karşılamasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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