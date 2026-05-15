Çin-ABD rekabeti Peloponez Savaşı’na mı gidiyor? Xi Jinping’den Trump’a, “Tökides Tuzağı” uyarısı

Xi Jinping’in özellikle “Tökides Tuzağı” (Thucydides Trap) vurgusu yapması tesadüf değildi. Çin lideri, antik çağın en yıkıcı güç mücadelelerinden biri olan Peloponnesian War üzerinden Washington’a stratejik bir mesaj verdi:

“Yükselen gücü durdurmaya çalışan yerleşik güçler, çoğu zaman savaşa sürüklenir. Bu tuzağa düşmeyin.”

Xi’nin konuşması, klasik diplomatik metinlerin ötesinde; tarih, jeopolitik ve güç dengesi teorileriyle örülü stratejik bir manifesto niteliği taşıyordu.

TÖKİDES TUZAĞI NEDİR?

“Tökides Tuzağı” kavramı, adını Antik Yunan tarihçisi Thucydides’den alıyor.

Thucydides, Atina ile Sparta arasında yaşanan Peloponez Savaşı’nı anlatırken şu meşhur tespiti yapmıştı:

“Savaşı kaçınılmaz kılan şey, Atina’nın yükselişi ve bunun Sparta’da yarattığı korkuydu.”

Bugün uluslararası ilişkiler literatüründe bu kavram şunu ifade ediyor:

- Yükselen bir güç vardır.

- Mevcut hegemon güç bundan korkar.

- Rekabet giderek güvenlik krizine dönüşür.

Sonuç çoğu zaman savaş olur. Harvardlı stratejist Graham Allison bu kavramı yeniden popüler hale getirmiş ve tarihte benzer 16 büyük güç rekabetinin 12’sinin savaşla sonuçlandığını ortaya koymuştu.

Xi Jinping’in Trump’a verdiği mesajın özü tam da buydu:

“Çin yükseliyor diye paniğe kapılmayın. Tayvan üzerinden bizi sıkıştırmaya çalışırsanız tarih tekerrür eder.”

Çin yükseliyor, kaygıları var. ABD, Çin’in yükselişinden tedirgin. Atina, bugünkü ABD gibi. Sparta ise bugünkü Çin gibi.

PELOPONEZ SAVAŞI’NDA NE OLDU?

Pers Savaşları’nın ardından Atina büyük bir deniz gücüne dönüştü.

- Ticaret ağlarını büyüttü.

- Deniz ittifakları kurdu.

- Ekonomik olarak zenginleşti.

- Demokrasi modeliyle kültürel çekim merkezi haline geldi.

Bugünkü ABD nasıl küresel deniz hakimiyetine dayanıyorsa, Atina da Ege’nin hâkimi olmuştu. Sparta ise kara gücüydü.

- Disiplinli askeri yapısı vardı.

- Geleneksel düzeni temsil ediyordu.

- Atina’nın yükselişini varoluşsal tehdit olarak gördü.

Sonunda iki güç arasında güven krizi büyüdü.

Kıvılcım küçük krizlerle başladı; müttefik çatışmaları, ticaret gerilimleri, deniz yolları üzerindeki rekabet, ittifak savaşları yaşandı.

Sonuçta milattan önce 431’de başlayan Peloponez Savaşı 27 yıl sürdü. Savaşın sonunda herkes kaybetti. Sparta savaşı kazandı ama aslında tüm Yunan dünyası çöktü:

- Atina ekonomik olarak yıkıldı.

- Sparta aşırı yıprandı.

- Şehir devletleri tükendi.

- Sonunda Makedonya yükseldi.

Yani hegemonya savaşı, kazananı bile zayıflatan bir medeniyet krizine dönüştü. Xi’nin temel mesajı da burada yatıyor:

“ABD ile Çin doğrudan çatışırsa kazanan olmayacak.”

Xİ’NİN ASIL MESAJI: “TAYVAN ATEŞ HATTIDIR”

Xi Jinping konuşmasında özellikle Tayvan konusunu “en kritik mesele” olarak tanımladı. Bu vurgu son derece önemli. Çünkü Çin stratejik aklı şu değerlendirmeyi yapıyor: “ABD, Çin’i doğrudan durduramaz. Ancak Tayvan üzerinden Çin’i çatışmaya çekebilir. Bu da modern çağın Peloponez Savaşı’nı başlatabilir.”

Xi’nin “Ateş ve su kadar uzlaşmaz” ifadesi, Pekin’in Tayvan konusunu artık varoluşsal kırmızı çizgi olarak gördüğünü gösteriyor.

Xİ NEDEN ÜSTÜN GÖRÜNDÜ?

Zirvede dikkat çeken unsur, Xi’nin tarihsel çerçeve kurmasıydı.

Trump ise; kişisel ilişkilere, karşılıklı övgülere, ekonomik anlaşmalara, ülkesindeki seçim atmosferine odaklandı.

Xi ise; medeniyet perspektifi, stratejik istikrar, uzun vadeli rekabet yönetimi, askeri kriz kontrolü, küresel düzen tasarımı üzerine konuştu.

Bir anlamda masada iki farklı devlet aklı vardı.

Xi’nin yaklaşımı; uzun vadeli strateji, medeniyet perspektifi, sistem kurucu vizyon, kontrollü rekabet, tarihsel hafıza içerirken; Trum’ınki; kısa vadeli siyasi kazanç, seçim perspektifi, pazarlıkçı yaklaşım, anlık kriz yönetimi ve güncel siyasi hesap içeriyordu.

Xi’nin “2026’yı yeni başlangıç yılı yapalım” söylemi de bunun parçasıydı.

Pekin, Washington’a, “Rekabet edelim ama kontrollü edelim. Çatışmadan kaçınalım. Stratejik istikrar mekanizması kuralım” mesajlarını verdi.

ABD NİÇİN TEDİRGİN?

Bugün güç dengesi değişiyor. Çin; üretimde, teknolojide, yapay zekâda, donanmada, kritik minerallerde, enerji dönüşümünde hızla büyüyor. ABD ise ilk kez kendisine denk bir ekonomik ve teknolojik rakiple karşı karşıya. ABD’deki temel korku şu: “Çin, 21. yüzyılın yeni merkezi güç odağı olabilir.”

Bu nedenle; Hint-Pasifik stratejisi, QUAD, AUKUS, Tayvan desteği, teknoloji ambargoları, çip savaşları giderek sertleşiyor.

İRAN VE TAYVAN

Trump’ın dikkatinin; ABD’deki Kasım seçimlerine, Orta Doğu’ya, İran gerilimine yoğunlaşmış olması Pekin tarafından dikkatle izleniyor.

Çin açısından ABD’nin aynı anda; Ukrayna, Orta Doğu, Tayvan cephelerinde baskı altında olması stratejik fırsat yaratıyor.

Bu yüzden Xi’nin mesajı aslında çok netti:

“ABD, aynı anda çok fazla cephede yük taşıyor. Yeni bir büyük güç savaşına sürüklenme.”

Sonuç olarak kritik soru şu:

Dünya yeni bir soğuk savaşın eşiğinde mi?

Xi-Trump görüşmesi, klasik bir diplomatik zirveden çok daha fazlasıydı. Bu görüşme; küresel liderlik rekabetinin, yeni güç dengelerinin, Tayvan krizinin, 21. yüzyıl jeopolitiğinin kodlarını ortaya koydu.

Xi Jinping’in “Tökides Tuzağı” göndermesi aslında tarihsel bir uyarıydı:

“Yükselen Çin’i durdurmaya çalışırken dünya sistemini ateşe atmayın.”

Geldiğimiz düzlemde en temel soru şu:

ABD ile Çin rekabeti yönetilebilir mi? Yoksa insanlık, Atina ile Sparta’nın kaderini yeniden mi yaşayacak?