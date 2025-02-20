Çin'de arızalanan robot insanlara kafa atmaya çalıştı
Çin'de yapay zeka destekli bir robot arızalanınca insanlara kafa atmaya çalıştı. Bozulan robotun o görüntüleri kameralara yansıdı
Giriş: 20.02.2025 - 12:56 Güncelleme: 20.02.2025 - 12:56
Çin'de düzenlenen bir festivalde kaydedilen görüntüler şaşkınlık yarattı. Yapay zeka destekli bir robot arızalanınca insanlara kafa atmaya çalıştı.
Bozulan robotun insanlara kafa atmaya çalıştığı görüntüler kameralar tarafından kaydedildi.
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