Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.587,93 %2,72
        DOLAR 44,8686 %0,02
        EURO 52,7935 %-0,09
        GRAM ALTIN 6.908,76 %-0,83
        FAİZ 39,24 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 115,17 %-1,14
        BITCOIN 74.594,00 %-0,10
        GBP/TRY 60,6514 %-0,03
        EUR/USD 1,1760 %-0,04
        BRENT 95,63 %5,81
        ÇEYREK ALTIN 11.295,82 %-0,83
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çin'de kredi faiz oranları sabit bırakıldı

        Çin'de kredi faiz oranları sabit bırakıldı

        Çin'de gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 07:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çin'de kredi faiz oranları sabit bırakıldı

        Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3'te, 5 yıllık kredi faiz oranını ise yüzde 3,5'te sabit tuttu.

        Çin'deki 18 bankanın, Çin Merkez Bankasının (PBoC) borçlanma faizi üzerine eklediği kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana gösterge faizi işlevini görüyor. 1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler için, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

        Kredi faiz oranlarında en son Mayıs 2025'te 10'ar baz puanlık indirim yapılmış, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,1'den yüzde 3'e, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e çekilmişti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
