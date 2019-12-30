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Reuters

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin'in Şangay kentinde kurduğu fabrikada ürettiği Model 3 elektrikli otomobillerin teslimatına başlarken, gelecek aydan itibaren teslimatları artıracağını söyledi.

Şirketten yapılan açıklamada, 2 milyar dolarlık yatırım yaptığı yeni fabrikasında ürettiği Model 3 elektrikli otomobillerin ilk 15 adedini şirket çalışanlarına teslim edildiği bildirildi.

Çin yapımı Model 3 sedanlara sübvansiyonlardan önce 355,800 yuan (50 bin dolar) fiyat biçilmişti. İthal Model 3 otomobillerin

daha uzun menzilli versiyonun fiyatları 439,000 yuandan başlarken, standart menzil plus model ABD'de 40 bin doların

altında bulunuyor.

TEMELİ GEÇEN YIL ATILMIŞTI

Sadece 357 gün içinde üretime başlayan Şangay fabrikası, Tesla'nın dünyanın en büyük otomobil pazarındaki varlığını

destekleme ve ABD-Çin ticaret savaşının etkisini en aza indirme planlarının bir parçası olarak açıklanıyor.

Fabrikanın inşasına başlanmasından sadece bir yıldan kısa süre geçmesinin ardından teslimatlara başlanması, Çin'de küresel

otomobil üreticileri için rekor hız olarak görülüyor.

Daha önce Çin'de sattığı tüm arabaları ithal eden Tesla, Çin'de ay takvimine göre 25 Ocak'ta başlayan yeni yıldan önce

Şangay fabrikasından teslimatlara başlamak istediğini söylemişti.

Tesla'nın Çin Genel Müdürü Wang Hao, Tesla'nın Ocak ayında Model 3 teslimatlarını artırmayı planladığını belirtti.