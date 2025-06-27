Çin'deki yarasalarda keşfedilen iki yeni virüs insanlara bulaşabilir

Çin'de araştırmacılar, her ikisi de insanlar için ölümcül olan Nipah ve Hendra virüsleriyle yakından ilişkili iki yeni virüs keşfetti.

Bilim insanları, bu virüslerin insanlara da bulaşabileceği konusunda uyarırken, enfeksiyonların ciddi beyin iltihabı ve solunum yolu hastalıklarını tetikleyebileceğine dikkat çekti.

İLACI YA DA AŞISI YOK

Şu anda her ikisini de tedavi edecek bir ilaç ya da aşı bulunmadığını kaydeden uzmanlar, virüslerin yerel halka sıçrama potansiyeli konusunda endişelerini dile getirdi.

Yunnan Endemik Hastalık Kontrol ve Önleme Enstitüsü'nde görevli ekip, çalışmaları için dört yıl boyunca toplanan 10 türden 142 yarasanın böbreklerini analiz etti ve gelişmiş genetik dizileme kullanarak 20'si daha önce hiç görülmemiş 22 virüs buldu.

REKLAM

Keşfedilen virüsler arasında en endişe verici olanlardan ikisi Nipah ve Hendra virüsleriyle yakından ilişkili olan yeni henipavirüslerdi. Bu virüsler Yunnan'daki köylere yakın meyve bahçelerinin yakınında yaşayan meyve yarasalarında bulundu.

Henipavirüsler idrar yoluyla yayılabildiğinden, çalışma kontamine meyveler ve bu virüslerin insanlara geçme riski konusunda endişeleri artırdı. Çalışmanın bulguları Plos Pathogens dergisinde yayınladı.

Araştırmacılar, "Nipah virüsü insanlarda akut solunum sıkıntısı ve ensefalit dahil olmak üzere ciddi hastalıklara neden olan ve ölüm oranı yüzde 35-75 olan ölümcül patojenlerdir. Benzer şekilde Hendra virüsü de insanlarda ve atlarda, veteriner hekimlerin ölümü de dâhil olmak üzere çok sayıda ölümcül salgına neden olmuştur" ifadelerini kullandı. "ŞU AN İÇİN ENDİŞEYE GEREK YOK" Yeni virüslerin yarattığı endişeye ilişkin Habertürk'e konuşan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Süda Tekin, henüz ciddi yayılım göstermeyen ancak yerel halka sıçrama potansiyeli konusunda endişeler olduğunu dile getirerek, "Yeni bulunan bu iki virüs için endişeleri artırmanın şu an için anlamı yoktur" ifadelerini kullandı. İNSANLARA NASIL BULAŞIYOR? Yeni bulunan bu virüslerin insanlara ya doğrudan yarasalarla temas yoluyla ya da yarasa tükürüğü, idrarı ya da dışkısıyla kirlenmiş gıda ve sular üzerinden bulaştığının ispatlandığını söyleyen Prof. Dr. Tekin, sözlerine şöyle devam etti: "Bölgesel olarak infekte kişiler görülmüştür. Aslında bu alandaki çalışmalarda, daha önce Nipah virüsü ve yine benzerlik gösteren diğer virüslerle olan deneyimler üzerinden modellemeler yapılır. Şu an için bir salgın veya ciddi bir bulaşma görülmedi."