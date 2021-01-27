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Çin'den ABD Başkanı Joe Biden'a uyarı: Trump'ın hatalarını düzeltin!

Global Times'ta yer alan haberde, ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimine ilişkileri düzeltmek için 'Trump'ın hatalarını düzeltin' çağrısında bulunuldu. Analistler, Biden yönetiminin Çin'e karşı yaklaşımının Trump'tan farklı olabileceğini söyledi

UYARDILAR! Son dakika: Çin'den Biden'a Trump ültümatomu
Çin'den Biden'a uyarı!
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HABERTURK.COM

Çin, ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni yönetimini, eski başkan Donald Trump yönetiminde Çin'e yönelik "yanlış politikaları" tersine çevirmesi ve bunun yerine ikili ilişkilerde olumlu ve yapıcı bir yaklaşım benimsemesi çağrısında bulundu.

Biden yönetiminin Çin'e yönelik politikalarla ilgili kamuoyuna yaptığı ilk açıklamada, Trump'ın Çin'in ticaret uygulamalarına yönelik suçlamalarını ve Çin'in iç ve dış politikalarına yönelik eleştirilerini tekrarlayarak, ilişkiyi gözden geçirmek için bir "sabır yaklaşımı" sözü verdi.

Global Times'ta yer alan haberde Çinli analistler, bu tür açıklamaların, Biden yönetiminin Çin'e karşı yaklaşımının Trump'tan farklı olabileceğini belirtti. Analistler, her türlü ilişkinin saygı ve eşitliğe dayanması gerektiğini ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian düzenlediği basın toplantısında yeni ABD yönetimine ilişkin, "Yeni ABD yönetiminin, Trump yönetiminin Çin'e yönelik yanlış politikalarından ders almasını, Çin-ABD ilişkilerini objektif ve rasyonel bir şekilde ele almasını, Çin'e karşı olumlu ve yapıcı bir politika benimsemesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

San Francisco ve New York'taki Çin Başkonsolosluğu'nda eski ekonomik ve ticari danışman olan He Weiwen Global Times'a verdiği demeçte, "Sabırlı olmak Biden'ın bir Buda olacağı anlamına gelmez. Bu sadece Biden'ın daha ölçülü, daha yerleşik, daha sistematik ve kurumsallaşmış taktikler uygulayacağı anlamına gelir. ABD politikasının doğası Çin'i yenme olacaktır." dedi.

Weiwen, "Biden yönetiminin 'sabır' çağrısının, ciddi şekilde zarar gören ikili bağları onarma niyetinin sinyali vermediğini, Çin'e yönelik daha iyi bir strateji bulması için zamana ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Weiwen, Biden'ın ilişkileri gözden geçirmesinin temel nedeninin Trump'ın son dört yılda Çin'i bastırmak için izlediği politika olduğunu söyledi.

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