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        Haberler Ekonomi Teknoloji Çin'den Dünya için yeni hamle - Teknoloji Haberleri

        Çin'den Dünya için yeni hamle

        Çin, arazi araştırmaları, şehir planlaması ve afet yardımı alanlarında kullanmak üzere yeni bir Dünya gözlem uydusu fırlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 19:14 Güncelleme: 19.07.2024 - 19:14
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        Xinhua ajansının haberine göre, fırlatma, Şaansi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden yapıldı.

        Fırlatılan "Gaofen-11 05" uydusu, arazi araştırmaları, şehir planlaması, yol ağı tasarımı, mahsul verimliliği tahmini ve afet yardımı gibi çeşitli alanlarda kullanılacak.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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