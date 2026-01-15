Çin'den İran'a destek mesajı

Çin Dışişleri Bakan Vang Yi, ekonomik sıkıntıların tetikleyicisi olduğu bir protesto dalgasının yaşandığı İran'a destek mesajı verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü.

Görüşmede Erakçi'den protestoların sürdüğü ülkedeki durum hakkında bilgi alan Vang, "İran hükümetinin ve halkının bir araya gelerek zorlukları aşacağına, ulusal istikrarı sürdüreceğine, meşru haklarını ve çıkarlarını koruyacağına inanıyoruz." dedi.

Vang, ABD'nin ülkeye olası müdahale ihtimaline ilişkin olarak Çin'in, uluslararası ilişkilerde güç kullanımı ve tehdidine, bir ülkenin iradesini diğerlerine dayatmasına ve "orman kanuna" geri dönülmesine karşı olduğunu belirtti.

Çinli Bakan, tüm taraflara, barışa değer vererek itidalle hareket etme ve farklılıklarını diyalog yoluyla çözme çağrısında bulundu, ülkesinin bunun için yapıcı rol oynamaya hazır olduğunu vurguladı.

"İran dış müdahaleye hazırlıklı"

İranlı Bakan Erakçi de ülkedeki güncel toplumsal huzursuzluğun dış güçlerce başlatıldığını ancak istikrarın halihazırda yeniden sağlandığını, İran'ın dış müdahaleye hazırlıklı olduğu ancak diyaloğa kapıyı açık bıraktığını ifade etti.