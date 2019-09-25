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Çin'den Kıbrıs'ta 'iki tarafın çıkarlarına uygun çözüm' açıklaması

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Çin Dışişleri Bakanlığından Kıbrıs meselesine ilişkin yapılan açıklamada, "Herhangi bir çözüm planının Kıbrıs Rum ve Türklerinin, iki toplumun çıkarlarına uygun olması gerektiğine inanıyoruz." denildi.

Çin

Çin Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs meselesinin adadaki Rum ve Türklerin çıkarına uygun şekilde ele alınması gerektiğine inandıklarını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang başkent Pekin'de yaptığı açıklamada, Kıbrıs meselesinin öteden beri Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili kararları temelinde adil ve makul bir şekilde çözülmesini desteklediklerini belirterek, "Herhangi bir çözüm planının Kıbrıs Rum ve Türklerinin, iki toplumun çıkarlarına uygun olması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

"Çin, ilgili tarafları soğukkanlılığı sürdürmeye ve müzakerelerin yeniden başlamasını sağlayacak şartların oluşması için Kıbrıs meselesinin adil ve barışçıl çözülmesini etkileyebilecek tek taraflı eylemlerden kaçınmaya çağırıyor." ifadelerini kullanan Gıng, BM üyesi olarak Çin'in bu konuda yapıcı rol oynamaya hazır olduğunu belirtti.

 

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