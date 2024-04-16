Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.572,08 %-1,11
        DOLAR 32,4509 %0,06
        EURO 34,4847 %0,05
        ALTIN 2.473,36 %-0,40
        FAİZ 44,97 %0,78
        GÜMÜŞ GRAM 29,58 %-1,75
        BITCOIN 63.228,00 %0,12
        GBP/TRY 40,4096 %0,04
        EUR/USD 1,0615 %-0,09
        BRENT 90,25 %0,17
        ÇEYREK ALTIN 4.043,99 %-0,39
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çin ekonomisi ilk çeyrekte beklentileri aşarak yüzde 5,3 büyüdü - İş-Yaşam Haberleri

        Çin ekonomisi ilk çeyrekte beklentileri aşarak yüzde 5,3 büyüdü

        Çin ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde, gayrimenkul piyasasındaki süregelen düşüş ve zayıflayan iç talebe rağmen, beklentilerin üzerinde, yüzde 5,3 büyüme kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 10:28 Güncelleme: 16.04.2024 - 10:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çin ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5,3 büyüdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), Ocak-Mart 2024 döneminde, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 5,3 artarak 29,63 trilyon yuana (yaklaşık 4,17 trilyon dolar) ulaştı.

        Büyüme oranı, finansal bilgi servisi Wind'in yüzde 4,9 yönündeki tahmininin üzerinde gerçekleşirken, hükümetin bu yıl "yüzde 5 civarında" olmasını öngördüğü büyüme hedefine paralel gerçekleşti.

        GSYH, 2024'ün ilk çeyreğinde geçen yılın son çeyreğine göre yüzde 1,6 artarken, önceki çeyrekteki yüzde 1,2'lik yükselişin üzerine çıktı.

        Çin ekonomisi, 2023'te yıllık bazda yüzde 5,2 büyümüştü.

        REKLAM

        EKONOMİ SOĞUMA İŞARETLERİ VERİYOR

        UİB, ayrıca Mart 2024 dönemine ait sanayi üretimi, perakende satışlar, sabit sermaye yatırımları ve işsizlik rakamlarından oluşan veri setini de açıkladı.

        Mart ayı verileri, ilk iki aydaki toparlanma işaretlerinin ardından ekonominin yeniden soğuma eğilimine girdiğine işaret etti.

        Buna göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,76 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, martta yıllık bazda yüzde 4,5 artarken, ocak ve şubattaki yüzde 7'lik yükselişin altında performans gösterdi.

        Tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar ise yüzde 3,1 artarak, ilk iki aydaki yüzde 5,5 yükselişin gerisinde kaldı.

        Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları ise ilk çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 büyürken, ilk iki aydaki yüzde 4,3'lük artışın üzerine çıktı.

        GAYRİMENKUL YATIRIMLARINDAKİ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

        Sabit sermaye yatırımları içinde altyapı yatırımları yüzde 6,5, imalat yatırımları yüzde 9,9 artarken, gayrimenkul yatırımları yüzde 9,5 azalarak son 2 yıldaki düşüşünü sürdürdü.

        Yatırımcı güveninin göstergesi olarak kabul edilen özel sermaye yatırımları ise ilk çeyrekte yalnızca yüzde 0,5 artış kaydetti.

        Kentlerdeki işsizlik oranı martta ilk iki aya göre 0,1 puan azalarak 5,2'ye geriledi. İlk iki ayda yüzde 14,6 olduğu bildirilen genç işsizlik oranı ise bu ay da açıklanmadı.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Babaannesini ziyarete giderken sırtından vuruldu!
        Babaannesini ziyarete giderken sırtından vuruldu!
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Biden ailesi 2023'te ne kadar kazandı?
        Biden ailesi 2023'te ne kadar kazandı?
        "Çelme takacak rakip yok"
        "Çelme takacak rakip yok"
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Santos'un ardından kadroda değişim!
        Santos'un ardından kadroda değişim!
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Akşam egzersizi önerisi!
        Akşam egzersizi önerisi!
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Müzisyeni dövüp, çarşafla boğdular! Yüzük vahşeti!
        Müzisyeni dövüp, çarşafla boğdular! Yüzük vahşeti!
        Arda'nın geleceği merak konusu
        Arda'nın geleceği merak konusu
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        Mehmet Ayan yazdı: B.A.Y geçmedi!
        Mehmet Ayan yazdı: B.A.Y geçmedi!
        Yusuf, 6 yaşındaydı... 23 saat sonra büyük acı!
        Yusuf, 6 yaşındaydı... 23 saat sonra büyük acı!
        24'ü yakalandı, 1'i firarda! Geri gönderme merkezinden kaçtılar!
        24'ü yakalandı, 1'i firarda! Geri gönderme merkezinden kaçtılar!
        Dünürler ölüme birlikte gitti! Katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Dünürler ölüme birlikte gitti! Katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Suçlu kim?
        Suçlu kim?
        Kabine Toplantısı bugün! Gündemde sıcak konular
        Kabine Toplantısı bugün! Gündemde sıcak konular
        Sarsıcı iklim değişikliği raporu
        Sarsıcı iklim değişikliği raporu