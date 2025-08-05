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        Haberler Dünya "Çin ile anlaşmaya çok yakınız" | Dış Haberler

        Trump: Çin ile anlaşmaya çok yakınız

        ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret konusunda anlaşmaya çok yakın olduklarını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2025 - 22:13 Güncelleme: 05.08.2025 - 22:13
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        "Çin ile anlaşmaya çok yakınız"
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        ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticarette anlaşmaya "çok yaklaştıklarını" söyledi.

        Trump, CNBC televizyonuna verdiği röportajda, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Çin ile sürdürülen ticaret görüşmelerinde son durumun sorulması üzerine Trump, "Bir anlaşmaya çok yaklaşıyoruz. Çin'le çok iyi anlaşıyoruz." dedi.

        Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşme talep ettiğini belirten Trump, anlaşma yapmaları halinde yıl sonundan önce görüşme yapabileceğini ifade etti.

        Trump, "İyi bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum. Zorunlu değil ama iyi bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum." dedi.

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        Hindistan'a uygulanan tarifeyi 24 saat içinde artıracağını söyledi

        Rusya'dan petrol satın aldığı gerekçesiyle Hindistan'a yönelik tarife tehditlerini de sürdüren Trump, bu ülkeden ithal edilen ürünlere getirilen tarife oranını "önemli ölçüde" artıracağını yineledi.

        Trump, "(Tarife oranında) Yüzde 25'te anlaştık ama 24 saat içinde bunu önemli ölçüde artıracağımı düşünüyorum çünkü Rus petrolü satın alıyorlar." diye konuştu.

        Hindistan'ın dünyanın en yüksek tarifelerine sahip ülkesi olduğunu belirten Trump, bu nedenle bu ülkeyle çok az ticaret yaptıklarını aktardı.

        İlaç ve çip tarifeleri yakında açıklanacak

        İlaç ve yarı iletken ithalatına getirmeyi planladığı tarifelerden de bahseden Trump, "gelecek hafta veya civarında" bu tarifeleri açıklayacaklarını belirtti.

        Trump, ithal edilen ilaçlara ilk aşamada düşük gümrük vergisi getireceklerini aktararak, ancak bu oranın bir, en fazla bir buçuk yıl içinde yüzde 150'ye ardından yüzde 250'ye çıkacağını çünkü ilaçların ABD'de üretilmesini istediklerini kaydetti.

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        ABD Hazine Bakanı Bessent'in Fed başkanı olmak istemediğini söyledi

        Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini de sürdüren Trump, Powell'ın "oldukça politik" olduğunu ifade etti.

        Powell'ın faizleri indirme konusunda geç kaldığına ilişkin eleştirilerini yineleyen Trump, Fed başkanlığı görevine gelebilecek olası isimlere değindi.

        Fed başkanlığı için adları geçen eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh ile Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in çok iyi olduğunu belirten Trump, iyi iş çıkaran iki kişi daha olduğunu aktardı.

        Trump, diğer iki kişiden birinin ABD Hazine Bakanı Scott Bessent olup olmadığının sorulması üzerine ise Bessent'in mevcut görevinde kalmak istediğini dile getirdi.

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