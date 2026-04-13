        Çin Komünist Partisi, CHP'yi ziyaret etti

        Çin Komünist Partisi, CHP'yi ziyaret etti

        Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Bakan Yardımcısı Jin Xin ve beraberindeki heyet, CHP'yi ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 20:10 Güncelleme:
        CHP'den yapılan açıklamaya göre, Çinli heyet, parti genel merkezine gelerek CHP Dış İlişkiler ve Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Namık Tan ile CHP İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Çin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi Yüksel Mansur Kılınç ile bir araya geldi.

        Görüşmede, CHP ile Çin Komünist Partisi arasındaki diyaloğun ve ikili işbirliğinin geliştirilmesi ve karşılıklı temasların artırılması konuları ele alınırken, küresel ve bölgesel gelişmeler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

        Bakan Yardımcısı Jin, ziyaret vesilesiyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Çin Halk Cumhuriyeti'ne davet etti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

