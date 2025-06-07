A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’ndeki (VNL) 4. maçında ev sahibi Çin ile kozlarını paylaşacak. Turnuvanın 1. haftasında oynadığı 3 maçın 3'ünü de kazanan Filenin Sultanları, dördüncü karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmak istiyor. 16 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Peki Çin-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Çin-Türkiye voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar...