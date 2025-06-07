Çin-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FIVB Milletler Ligi Filenin Sultanları maç takvimi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) dördüncü maçında Çin ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta Fransa'yı 3-1, ikinci maçta Tayland'ı 3-0, üçüncü maçta ise Polonya'yı 3-2 yenen Filenin Sultanları, Çin karşısında dörtte dört yapmak için sahaya çıkacak. Çin-Türkiye voleybol maçı canlı izle ekranı ay-yıldızlıların mücadelesini kaçırmak istemeyenler tarafından araştırılıyor. Öte yandan Filenin Sultanları VNL maç programı inceleniyor. Peki, Çin-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Çin-Türkiye voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı...
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’ndeki (VNL) 4. maçında ev sahibi Çin ile kozlarını paylaşacak. Turnuvanın 1. haftasında oynadığı 3 maçın 3'ünü de kazanan Filenin Sultanları, dördüncü karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmak istiyor. 16 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Peki Çin-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Çin-Türkiye voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar...
ÇİN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) dördüncü maçında Çin ile karşılaşacak.
Çin-Türkiye voleybol maçı, 8 Haziran 2025 Pazar günü saat 14.30’da başlayacak.
ÇİN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İlk hafta Çin etabında mücadele eden Filenin Sultanları’nın 4. maçı, TRT Spor ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
KADRO
Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir
Pasör çaprazı: Alexia Carutasu
Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin
Orta oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç
Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın
İLK 8'DE YER ALAN TAKIMLAR FİNALLERDE MÜCADELE EDECEK
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. hafta maçlarını 18-22 Haziran tarihlerinde İstanbul, 3. hafta karşılaşmalarını ise 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynayacak.
VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI 2025
2. Hafta (İstanbul,Türkiye)
18 Haziran
19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
19 Haziran
19.30 Kanada-Türkiye
21 Haziran
19.30 Güney Kore-Türkiye
22 Haziran
19.30 Türkiye-Brezilya
3. Hafta (Apeldoorn, Hollanda)
9 Temmuz
21.30 Hollanda-Türkiye
11 Temmuz
21.30 Çekya-Türkiye
12 Temmuz
20.00 Türkiye-İtalya
13 Temmuz
21.00 Sırbistan-Türkiye