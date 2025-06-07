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        Haberler Bilgi Spor Çin-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Çin-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Milletler Ligi Filenin Sultanları maç programı

        Çin-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FIVB Milletler Ligi Filenin Sultanları maç takvimi

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) dördüncü maçında Çin ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta Fransa'yı 3-1, ikinci maçta Tayland'ı 3-0, üçüncü maçta ise Polonya'yı 3-2 yenen Filenin Sultanları, Çin karşısında dörtte dört yapmak için sahaya çıkacak. Çin-Türkiye voleybol maçı canlı izle ekranı ay-yıldızlıların mücadelesini kaçırmak istemeyenler tarafından araştırılıyor. Öte yandan Filenin Sultanları VNL maç programı inceleniyor. Peki, Çin-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Çin-Türkiye voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2025 - 13:18 Güncelleme: 07.06.2025 - 13:18
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’ndeki (VNL) 4. maçında ev sahibi Çin ile kozlarını paylaşacak. Turnuvanın 1. haftasında oynadığı 3 maçın 3'ünü de kazanan Filenin Sultanları, dördüncü karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmak istiyor. 16 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Peki Çin-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Çin-Türkiye voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar...

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        ÇİN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) dördüncü maçında Çin ile karşılaşacak.

        Çin-Türkiye voleybol maçı, 8 Haziran 2025 Pazar günü saat 14.30’da başlayacak.

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        ÇİN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        İlk hafta Çin etabında mücadele eden Filenin Sultanları’nın 4. maçı, TRT Spor ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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        KADRO

        Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir

        Pasör çaprazı: Alexia Carutasu

        Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

        Orta oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç

        Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

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        İLK 8'DE YER ALAN TAKIMLAR FİNALLERDE MÜCADELE EDECEK

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. hafta maçlarını 18-22 Haziran tarihlerinde İstanbul, 3. hafta karşılaşmalarını ise 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynayacak.

        VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

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        FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI 2025

        2. Hafta (İstanbul,Türkiye)

        18 Haziran

        19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

        19 Haziran

        19.30 Kanada-Türkiye

        21 Haziran

        19.30 Güney Kore-Türkiye

        22 Haziran

        19.30 Türkiye-Brezilya

        3. Hafta (Apeldoorn, Hollanda)

        9 Temmuz

        21.30 Hollanda-Türkiye

        11 Temmuz

        21.30 Çekya-Türkiye

        12 Temmuz

        20.00 Türkiye-İtalya

        13 Temmuz

        21.00 Sırbistan-Türkiye

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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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