Çin ve Mısır işbirliği anlaşması imzaladı

Çin’in Kahire Büyükelçisi Liao Liqiang ve Mısır Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ranya el-Maşati, Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen törenle iki ülke arasında ekonomi ve teknoloji alanlarında işbirliğini öngören anlaşmayı imzaladı.

Büyükelçi Liao Liqiang, anlaşmanın Çin ile Mısır arasındaki üst düzey somut işbirliğinin önemli bir tezahürü olduğuna işaret ederek, iki tarafın Çin-Afrika işbirliği ve Kuşak ve Yol’un ortaklaşa inşası çerçevesinde sağlık, eğitim, ulaşım, telekomünikasyon ve havacılık gibi alanlardaki yoğun işbirliğini sürdürdüğünü kaydetti.

Liao, ayrıca Mısır’la birlikte Ramada Hafif Raylı Sistemi ve Mısır Uydu Montaj ve Entegrasyon Test Merkezi dâhil olmak üzere bir dizi önemli iş birliği projesini hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Ranya el-Maşati ise, Çin’in Mısır’ın en önemli kalkınma ortaklarından biri olduğuna dikkat çekerek, ülkesinin ekonomik ve toplumsal gelişiminin yanı sıra Kovid-19 salgınıyla mücadelesine sağladığı destekler nedeniyle Çin’e müteşekkir olduklarını ifade etti.