Çin Yeni Yıl tatil başlangıç tarihi: 2026 Çin tatili ne zaman başlıyor?
Çin takvimine göre yeni bir yılın başlangıcını simgeleyen Çin Yeni Yılı için geri sayım başladı. Ay-güneş takvimine göre belirlenen ve miladi takvimde her yıl farklı bir tarihe denk gelen bu özel dönem, 2026'da "Ateş Atı" yılına geçişle kutlanacak. Peki, Çin Yeni Yılı 2026 ne zaman başlıyor, tatil süresi kaç gün? İşte merak edilen ayrıntılar…
Her yıl Ocak sonu ile Şubat ayı arasında kutlanan Çin Yeni Yılı, 2026’da da milyonları bir araya getirmeye hazırlanıyor. Yaklaşık 15 gün süren kutlamalar, aile birlikteliği ve yeni yılın bereketi teması etrafında şekilleniyor. Bu yıl “Ateş Atı” yılına geçiş yapılacak olan Çin Yeni Yılı’nın başlangıç tarihi ve tatil takvimi ise şimdiden araştırılmaya başlandı. İşte detaylar…
ÇİN YENİ YILI 2026 NE ZAMAN?
2026 yılında Çin Yeni Yılı kapsamında uygulanacak resmî tatil takvimi netleşti. Buna göre Çin’de Bahar Festivali dolayısıyla kamu kurumları ve birçok özel sektör kuruluşu 15 Şubat 2026’da başlayacak tatil sürecine girecek.
Takvim doğrultusunda 17 Şubat 2026 Salı günü Çin Yeni Yılı (Chinese New Year) resmî bayram günü olarak kutlanacak. 16 Şubat Pazartesi ise Bahar Festivali Arifesi (Spring Festival Eve) kapsamında ulusal tatil kabul ediliyor.
Resmî tatil dönemi 23 Şubat 2026 Pazartesi günü sona erecek. Böylece 15–23 Şubat tarihleri arasındaki dokuz günlük süreç, Çin’de yılın en yoğun seyahat hareketliliğinin ve aile buluşmalarının yaşandığı dönem olarak öne çıkacak.
Ay-güneş takvimine göre hesaplanan Çin Yeni Yılı’nın ilk günü, 21 Ocak ile 20 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen yeni aya denk gelecek.
ATEŞ ATI YILI OLACAK
Çin astrolojisine göre 2026, “Ateş Atı” yılı olacak. Çin burçlar kuşağında At; enerji, özgürlük ve dinamizmle ilişkilendirilirken, Ateş elementi ise tutku ve hareketliliği simgeliyor. 60 yıllık döngü içinde özel bir yere sahip olan Ateş Atı kombinasyonu en son 1966 yılında yaşanmıştı. Uzmanlar, bu yılın hızlı değişimler ve güçlü başlangıçlarla anılabileceğine dikkat çekiyor.
KUTLAMALAR 15 GÜN SÜRECEK
Çin Yeni Yılı kutlamaları geleneksel olarak 15 gün devam ediyor. Bu süreç, 3 Mart 2026’da düzenlenecek Fener Festivali ile sona erecek. Fener Festivali’nde renkli fenerler gökyüzünü süslerken, ejderha ve aslan dansları gibi gösteriler düzenleniyor. Resmî tatil süresi ise Çin’de genellikle bir haftayı aşıyor. Bu dönem, ülkedeki en büyük insan hareketliliğine sahne oluyor.