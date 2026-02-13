ATEŞ ATI YILI OLACAK

Çin astrolojisine göre 2026, “Ateş Atı” yılı olacak. Çin burçlar kuşağında At; enerji, özgürlük ve dinamizmle ilişkilendirilirken, Ateş elementi ise tutku ve hareketliliği simgeliyor. 60 yıllık döngü içinde özel bir yere sahip olan Ateş Atı kombinasyonu en son 1966 yılında yaşanmıştı. Uzmanlar, bu yılın hızlı değişimler ve güçlü başlangıçlarla anılabileceğine dikkat çekiyor.

KUTLAMALAR 15 GÜN SÜRECEK

Çin Yeni Yılı kutlamaları geleneksel olarak 15 gün devam ediyor. Bu süreç, 3 Mart 2026’da düzenlenecek Fener Festivali ile sona erecek. Fener Festivali’nde renkli fenerler gökyüzünü süslerken, ejderha ve aslan dansları gibi gösteriler düzenleniyor. Resmî tatil süresi ise Çin’de genellikle bir haftayı aşıyor. Bu dönem, ülkedeki en büyük insan hareketliliğine sahne oluyor.