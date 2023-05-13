Cinayeti göğüs silikonun seri numarası ve ejderha dövmesi çözdü

Bazen izlediğimiz polisiye filmlerde, başrolde oynayan polisin bir cinayet olayını çözdüğü yöntemine hayran kalırız. Filmde öldürülen kimliği belirsiz bir kurbanın, önce hiçbir bulgu yokken, bir eşyadan yola çıkarak kimliğinin tespit eden polis, sonrada hiç iz bırakmayan katile ulaşarak olayı çözmesini keyifle izleriz. İzlediğimiz bu filmlerin çoğunda hayal gücünden esinlenerek yazılmış senaryolar olduğunu düşünürüz. Oysa bu filmlerde yer alan bu senaryoların benzerini, birçok cinayet masası ekibi gerçeğini yaşıyor. Emniyet kayıtlarında onlarca çözülmüş ilginç cinayet dosyaları bulunuyor. İşte bunlardan biri de Sakarya’da yaşanan inanılmaz bir olaydı.

KÖPEĞİN AĞZINDA KEMİK PARÇASI Tarihler 2021 yılının 1 Temmuz’unu gösteriyordu. O gün "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı"ydı. Sabah saatlerinde bazı yerlerde resmi çelenkler bırakılırken, Sakarya’nın Sapanca ilçesinin Kırkpınar mahallesi Bağdat Caddesi üzerindeki boş arazide dolaşan uzman psikolog genç kadının iki köpeği, ağzında kemiklerle yanına geldi. Genç kadın kemikleri gördüğünde şok geçirdi. Çünkü gördüğü kemik parçaları bir insana ait kemik parçalarıydı.

BAŞSIZ İKİ İNSAN PARÇALARI BULUNDU Genç kadın hemen polise haber verdi. Olay yerine önce Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geldi. Köpeklerin kemik parçası bulduğu yerde arama yaptı. Yapılan aramada, toprağa gömülmüş poşetler içinde 13 parçaya ayrılmış ceset parçalarını buldu. Başsız bulunan parçalar incelendiğinde biri kadın diğeri ise bir erkeğe aitti. Bu ürküten görüntü üzerine olay bölgesinde bu bedenlere ait baş arandı ancak iki bedene ait başları bir türlü bulunamadı.

CİNAYET MASASI DEVREYE GİRDİ Ceset parçaların bulunduğu yer bir anlamda şehirden uzak tatil beldesi gibi bir yerdi. Cesetlerin düzgünce parçalandığı görülmüştü. Olay çok önemliydi ve bu tür konularda Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği’nin dedektifleri devreye girmesi gerekiyordu. Bunun içinde Asayiş Şube Müdürü Serkan Kızılay, hemen Cinayet Büro Amiri Fethi Sayar’ı arayarak, bu konu için görevlendirdi. Olayı artık Cinayet Büro Amiri Fethi Sayar ve ekibindeydi.

CESETLER 3 AYLIKTI AMA BOZULMAMIŞTI Adlı Tıp Kurumu’nda yapılan incelemede ceset parçaları en az 3 ay önceye ait olduğunu gösteriyordu. Yani bu iki kişi 3 ay önce öldürülmüştü. Cesetlerin o ana kadar bozulmaması ise dikkat çekiciydi. Acaba maktuller öldürülüp parçalandıktan sonra ceset parçaları soğuk bir dolapta saklanılmış mıydı? Polisin kafasında bu soru işareti ortaya çıkmıştı.

SİLİKON VE EJDERHA DÖVMESİ Cesetleri bulunan kadın ve erkeğin kimliğine ait hiçbir bulgu yoktu. Olayın çözülmesi için öncelikle kurbanların kimliklerinin tespit edilmesi gerekti. Bulunan ceset parçaları yeniden tek tek incelendi. Bir yandan kayıp başvuruları incelemeye alınmıştı. Dikkat çeken iki şey vardı. Birincisi erkeğe ait cesedin sağ göğüs ve kolunda ejderha dövmesi bulunuyordu. İkincisi ise kadının göğüsleri de silikonluydu.

SİLİKONUN SERİ NUMARASI YURT DIŞINDA ÇIKTI Günler geçmişti. Cesetlerin kime ait olduğunu tespit etmek için cinayet masası gece gündüz çalışıyordu. Polis ejderha dövmeli kayıp bir erkek eşkâlini ararken, kadının göğüs silikonu ile ilgili bir gelişme yaşandı. Silikonun seri numarası vardı. İşte bundan sonra filmleri aratmayan bir çalışma başlatıldı. Seri numarası bulunan silikonun satıldığı yer tespit edilebilir miydi? Dedektifler bunun için tüm yolları deniyordu. Silikonun seri numarasından Türkiye’de nereden üretildiğine dair firmalara bakıldı. Bir firmaya ulaşıldı. Firma polise “Bu seri numarasını biz satmadık. Bunun ana bayisi Almanya’da dedi.” İRAN’A UZANDI Sakarya Cinayet Masası kararlıydı. Bu kez Almanya’da o firmaya ulaşıldı. Firmaya silikonun seri numarası verildi. Kısa bir süre sonra Almanya’dan cevap geldi: "Biz bu seri numaralı silikonu İran’a sattık" dedi. İşte önemli bir ipucu bulunmuştu. Öldürülenler İranlı olabilirdi. BU KEZ DÖVME İZİNİ BULDU Polis o bölgede kayıp İranlı ya da o bölgeye gelmiş İranlı kimse olup olmadığını araştırmaya başladı. Yapılan çalışmalarda polis iki isme ulaştı. Bunlar İranlı karı koca, Asieh Shariatpour ve Mohammad Hossein Zamani’ydı. Bu iki isim villa tipli bir apart türü bir eve gelmişlerdi. Ancak kayıtları görülmüyordu. Polis bu iki kişiye ulaşamayınca şüpheler artmaya başladı. Bulunan cesetler bu iki kişiye ait olabilir miydi? Polis bu iki ismi mercek altına aldı. İkisinin sosyal medya hesaplarını buldu ve Mohammad Hossein Zamanı’nin fotoğraflarında sağ göğüs ve kolunda ejderha dövmesi olduğunu gördü. Kadının fiziksel özellikleri de benziyordu.

EMLAKÇI KARI KOCA ÇIKTI Polis kurbanların Asieh Shariatpour ve Mohammad Hossein Zamani olduğunu artık kesin düşünüyordu. Ancak yine de bunun için resmi bir çalışma yapılması lazımdı. Yapılan çalışmalarda İranlı karı kocanın Türkiye’de emlakçılık yaptığı saptandı. Derinleşen soruşturmada öldürülenlerin bu iki İranlı karı koca olduğu ortaya çıktı. Geriye "Katil kim ve karı kocayı kim ya da kimler bu villaya getirmişti" sorusu kalmıştı. İZLER İSTANBUL’A UZANDI Cinayet ekipleri, İranlı karı kocanın tatil yöresindeki bu villaya nasıl gelmişlerdi? Bu sorunun peşine düştü. Çünkü kayıtları bulunmayan bu İranlı karı kocanın aynı zamanda kayıp başvurusu da yoktu. Villa sahibi bulundu. İfadesi alındı. 3 ay önce villanın İstanbul’da bir turizm acentesi tarafından kiralandığı tespit edildi. Ekipler hemen İstanbul’a giderek acente yetkilileri ile görüştü.

KİRALAYAN FARKLI ÇIKTI İstanbul’daki turizm acentenin kayıtlarına bakan polis, önemli bilgilere ulaştı. Elde edilen bilgilere göre, Asieh Shariatpour ve Mohammad Hossein Zamani adlı karı koca için villayı A.M. adlı bir kişi kiraladığı ortaya çıktı. Villaya ise Asieh Shariatpour ve Mohammad Hossein Zamani gitmişti. Kiralayan kişi A.M.’de İran uyrukluydu. A.M.’NİN BAĞLANTILARI ORTAYA ÇIKTI Polisin yaptığı çalışmalara göre cesetleri bulunan kişiler İran uyruklu Asieh Shariatpour ve Mohammad Hossein Zamani’ydı. A.M. şüpheli olarak incelenmeye başlandı. İncelemelerde A.M.’nin öldürülen karı kocayla bağlantıları tespit edildi.

TUTUKLANDI Yapılan çalışmalara göre, İranlı karı koca İstanbul’da öldürüldü. Ve parçalara ayrılarak cesetleri Sapanca’daki o boş araziye getirilip atılmıştı. Elde edilen bilgilerde, öldürülenlerin en son görüştüğü kişi A.M. olduğu belirlendi. Kayıtlarda da İstanbul’daki acenteden karı koca adına villayı kiralayan İran uyruklu şüpheli A.M. ile birlikte P.M., R.Ş., H.B. ve M.G. gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaydan sonra hazırlanan 28 sayfalık iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Cinayetin A.M, P.M, R.Ş, H.B. ve M.G. tarafından vahşi duygularla iştirak iradesiyle işlendiği kaydedilen iddianamede, dosyaları ayrılan İran uyruklu P.M, R.Ş, H.B. ve M.G. hakkındaki soruşturmanın Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığınca devam edileceği belirtildi. İddianamede, sanık A.M'nin "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Cinayetle ilgili yargılama süreci devam ediyor.