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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ciner Grubu'nun 3 şirketi de İSO 500'de hızlı yükseldi - İş-Yaşam Haberleri

        Ciner Grubu'nun 3 şirketi İSO 500'de hızlı yükseldi

        İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022' listesinde Ciner Grubu'ndan Kazan Soda Elektrik Üretim, Eti Soda ve Park Cam şirketleri yer aldı. Kazan Soda bir önceki yıla göre 37, Eti Soda 59, Park Cam ise 46 sıra yükseldi. Firmaların 2022'de ihracatı bir önceki yıla göre sırasıyla yüzde 341, yüzde 78.5 ve yüzde 115 yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 13:20 Güncelleme: 26.09.2023 - 13:52
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        Ciner Grubu'nun 3 şirketi İSO 500'de hızlı yükseldi
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        İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 Araştırması” yayınlandı.

        İS0 500'de bu yıl Ciner Grubu'nun 3 şirketi yer aldı. Kazan Soda Elektrik Üretim 19 milyar 416 milyon liralık üretimden net satış rakamıyla 41. oldu. Kazan Soda bir önceki yıla göre 37 sıra yükseldi.

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        Geçen yıl 139. sırada yer alan Eti Soda ise bu yıl 10 milyar 701 milyon liralık üretimden net satış rakamına ulaşarak 80. sıraya yükseldi.

        Park Cam ise 2 milyar 281 milyon lirayla listede 449. sırada yer aldı. Park Cam bir önceki yıla göre 46 sıra yükseldi.

        İHRACATLARI KATLANDI

        İSO 500 verilerine göre Ciner Grubu şirketleri 2022 yılında rekor ihracat rakamlarına da imza attı. Kazan Soda geçen yıl 819 milyon 75 bin dolarlık ihracat yaptı. Firmanın ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 341 yükseldi.

        Eti Soda ise 2022'de 404 milyon 636 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İhracatı 2021 yılına göre yüzde 78.5 yükseldi.

        Park Cam ise toplamda 2022'de ihracatını yüzde 115 artırarak 5 milyon 997 bin dolara taşıdı.

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