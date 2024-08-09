Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.062,59 %-0,36
        DOLAR 33,5785 %0,19
        EURO 36,7110 %0,23
        GRAM ALTIN 2.615,19 %0,15
        FAİZ 43,07 %0,47
        GÜMÜŞ GRAM 29,73 %0,27
        BITCOIN 61.131,00 %2,68
        GBP/TRY 42,9146 %0,28
        EUR/USD 1,0921 %0,02
        BRENT 79,17 %0,01
        ÇEYREK ALTIN 4.276,66 %0,17
        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Çinli akıllı telefon üreticisi üretken AI teknolojisini tanıttı - Teknoloji Haberleri

        Çinli akıllı telefon üreticisi üretken AI teknolojisini tanıttı

        Akıllı telefon markalarından OPPO, Pekin'de düzenlenen Google I/O Connect China etkinliğine katıldı. OPPO etkinlikte AI teknolojisini sunarak Google Gemini modelleriyle entegre edilmiş çeşitli yüksek verimli AI özelliklerini sergiledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 10:49 Güncelleme: 09.08.2024 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üretken AI teknolojisini tanıttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        OPPO, üretken yapay zekayı verimlilik ve yaratıcılığı artırmak için kullanmaya ve optimal AI telefon deneyimleri sunmaya devam ettiğini açıkladı.

        Şirket, 7-8 Ağustos’ta Pekin’de düzenlenen Google I/O Connect China etkinliğine katıldı. Etkinlikte OPPO’nun Yazılım Mühendisliği Başkanı Kai Tang, üretken AI teknolojisinin akıllı telefon endüstrisine getirdiği yeniliklere dair bilgiler paylaştı ve OPPO’nun AI telefon stratejisini sunarak, Google Gemini ile entegre edilmiş çeşitli yüksek verimli AI özelliklerini sergiledi.

        GOOGLE İŞ BİRLİĞİ İLE YAPAY ZEKA ALANINDA YENİLİKLER

        Çinli teknoloji firması, Google gibi ortaklarla güçlü iş birlikleri sayesinde AI telefonlarını yaygınlaştırarak daha fazla kişinin yapay zekanın verimlilik ve konforundan yararlanmasına olanak sağlamayı hedefliyor.

        Düzenlenen etkinlikte, Google Gemini ile entegre edilen ve akıllı telefonları güçlü verimlilik araçlarına dönüştüren bir dizi yenilikçi AI özelliği tanıtıldı. ColorOS 14 işletim sistemine sahip Reno12 serisinde mevcut olan ve etkinlikte tanıtılan AI Kayıt Özeti özelliği, birden fazla konuşmacıyı tanıyarak önemli bilgileri otomatik olarak tanımlamaya ve uzun toplantıları kısa özetlere dönüştürmeye imkan sağlıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcıların önemli noktaları hızlıca kavramasına yardımcı oluyor ve manuel görevleri AI destekli süreçlere çevirerek iş verimliliğini önemli ölçüde artırıyor. Etkinlikte tanıtılan bir diğer özellik olan AI Araç Kutusu özelliği ise AI Özeti, AI Yazarı ve AI Konuşma özelliklerini entegre ediyor ve bu sayede verimli okumayı, zahmetsiz içerik oluşturmayı ve kullanıcıların ellerini ve gözlerini serbest bırakabilmelerini sağlıyor. AI Araç Kutusu özelliği ColorOS akıllı yan menüsüne entegre edilerek kolay erişilebilir bir deneyim sunuyor.

        OPPO’nun Yazılım Mühendisliği Başkanı Kai Tang etkinlikte, “Devrim niteliğindeki bir teknoloji olan üretken AI, mobil endüstriyi dönüştürüyor. OPPO, AI telefonları herkesin erişebileceği bir hale getirmeye kendini adadı. Kullanıcılarımıza en iyi AI telefon deneyimini sunmak için açık fikirli olmaya ve Google gibi sektör devleriyle yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

        AI TELEFONLARIN YAYGINLAŞMASI HEDEFLENİYOR

        Akıllı telefon pazarının sürekli evrimi ve AI teknolojisinin endüstri yeniliğinin ana motoru haline gelmesiyle birlikte 2024 yılının başlarında OPPO, ilk AI telefonu olan Find X7 serisini piyasaya sürdü. Haziran ayında ise AI telefonlarını herkesin erişimine sunma taahhüdünü açıklayan OPPO, üretken AI teknolojisini tüm akıllı telefon ürün serilerine getiren ilk şirket oldu. Bu yılın sonuna kadar OPPO, yaklaşık 50 milyon cihazı üretken AI özellikleriyle donatmayı hedefliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        'Süper' heyecan başlıyor!
        'Süper' heyecan başlıyor!
        Depremzede kızın anne yadigarı yüzüğü aranıyor
        Depremzede kızın anne yadigarı yüzüğü aranıyor
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Macron tatilde
        Macron tatilde
        Banksy'nin eseri saatler içinde çalındı
        Banksy'nin eseri saatler içinde çalındı
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Ürdün Kraliyet çifti Bodrum'da
        Ürdün Kraliyet çifti Bodrum'da
        İngiltere'de yalan haberi yayan kadın gözaltında
        İngiltere'de yalan haberi yayan kadın gözaltında
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        7 yıl sonra ülkesine dönen Katalan liderden ilk mesaj
        7 yıl sonra ülkesine dönen Katalan liderden ilk mesaj
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Büyük bir kalabalığı öldürmeyi planladık"
        "Büyük bir kalabalığı öldürmeyi planladık"
        Müşterilerine 12.7 milyar dolar ödeyecek
        Müşterilerine 12.7 milyar dolar ödeyecek
        Parmak izlerimiz nasıl belirlenir ve ne işe yarar?
        Parmak izlerimiz nasıl belirlenir ve ne işe yarar?
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        'Cherokee' çetesini tahliye eden hakimler açığa alındı
        'Cherokee' çetesini tahliye eden hakimler açığa alındı
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Tartışmaların odağındaki platform: Roblox
        Tartışmaların odağındaki platform: Roblox