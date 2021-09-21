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Çinli grup ilk yurt dışı otelini ile Türkiye'de açtı

Çin merkezli varlık yönetim şirketlerinden Wanda Hotels & Resorts'un ilk yurt dışı yönetim oteli olan Wanda Vista İstanbul'un rezidansları 7 Ağustos'ta kapılarını açtı. Yapılan açıklamaya göre, Wanda Vista'nın rezidansları 320 oda ve daire seçeneklerine sahip. Otelin, Batı dünyasına "Pure Oriental Delight" konseptini sunan ilk proje olma özelliğini de taşıdığı belirtildi

Çinli grup ilk yurt dışı otelini ile Türkiye'de açtı
HABERTURK.COM

Wanda Hotels & Resorts'un Çin'deki turizm girişimi Wanda Vista'nın ilk açık deniz yönetim projesi İstanbul'da hizmete girdi. Wanda Vista İstanbul'un, aynı zamanda Batı dünyasına "Pure Oriental Delight" konseptini sunan ilk proje olma özelliğini de taşıdığı belirtildi

Yapılan açıklamaya göre, otelin iç tasarımı Wanda Hotel Design Institute tasarımcıları tarafından, Çin’in doğanın kurallarına uyma felsefesini yansıtarak tasarlandı.

Basın Ekpres’te yer alan Wanda Vista İstanbul'un, Ocak ayında 320 rezidansın yanı sıra 127 otel odası ile faaliyete geçeceği kaydedildi.

2 bin 600 metre kare alana kurulu olan otelde, açık ve kapalı yüzme havuzu, fitness center, cardio center, 2 adet grup stüdyosu ve sağlık kulübü yer alıyor.

Tesiste, Bistro De Vista, Çin mutfağı lezzetlerinin sunulduğu Zhen Restaurant, diğer alternatifler için Restoran Café Vista ve Executive Lounge gibi farklı konseptlere sahip restoranlar bulunuyor.

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