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Çin sahte altın skandalıyla çalkalanıyor. Merkezi koronavirüsle beraber dünya genelinde kötü bir üne kavuşan Wuhan'da bulunan altın ve mücevher üreticisi Kingold'un 20 milyar yuanlık (2.8 milyar dolar) krediye karşılık teminat gösterdiği 83 ton altının şu ana kadar test edilen kısmı altın kaplama bakır çıktı.

Çinli finans sitesi Caixin'in duyurduğu skandala göre emekli bir asker olan Jia Zhihong'un hakim ortağı olduğu Kingold 13 varlık yönetim şirketi ve 1 ticari bankadan toplam 20 milyar yuanlık kredi aldı ve bunun 4 milyar yuanını geri ödedi. Ancak şubat ayında Dongguan Trust şirketine yapması gereken ödemeyi yapamadı.

Bunun üzerine Dongguan Trust teminat gösterilen altınları alıp, bu altıları satmak istedi. Firma yapılan testler sonucu söz konusu altınların altın kaplama bir bakır karışımı olduğunu açıklayarak suç duyurusunda bulundu.

Caixin'in haberine göre Dongguan'ın açıklamasının ardından 3 kredi veren şirket daha teminat gösterilen altınları test etti ve aynı sonuca ulaştı.

BORSA ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILDI

Kingold Kurucusu Jia Zhihong ise iddiaları reddederek, altınların sigortalandığını, sahte olsalar sigortalanamayacağını belirtti.

Hubei Bölgesi Yönetimi konuyla ilgili soruşturma başlatırken Şanghay Altın Borsası Kingold'u üyelikten çıkardığını açıkladı. Hisseleri Nasdaq'ta iŞlem gören Kingold'un piyasa değeri son 5 günde yüzde 30 düştü.