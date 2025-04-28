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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çinli şirketten ABD'de yüzde 350'nin üzerinde zam - İş-Yaşam Haberleri

        Çinli şirketten ABD'de büyük zam

        Çinli hızlı moda perakendecisi Shein Group Ltd. küçük paketlere uygulanacak gümrük vergileri öncesinde, elbiselerden mutfak eşyalarına kadar ürünlerinin ABD fiyatlarını artırdı. Ürünlere yüzde 377'ye varan zam geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 14:51 Güncelleme: 28.04.2025 - 14:51
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        Çinli şirketten ABD'de büyük zam
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        BloombergHT'de yer alan habere göre güzellik ve sağlık kategorisinde en çok satılan 100 ürünün ortalama fiyatı perşembe gününe göre yüzde 51 arttı ve bazı ürünlerin fiyatı iki katından fazla yükseldi.

        Ev ve mutfak ürünleri ile oyuncaklarda ortalama artış yüzde 30'un üzerinde oldu. Bu artışta, 10 parçalı mutfak havlusu setinin fiyatındaki yüzde 377'lik büyük artış başı çekti. Kadın giyiminde ise artış yüzde 8 oldu. Çinli e-ticaret platformu Temu da, ABD tarifelerinin neredeyse tamamını ABD'li tüketicilere yansıtıyor ve bu durum bazı ürünlerin fiyatını iki katın üzerinde artırdı. Uygulama, müşterilerden ürünlerin orijinal fiyatına ekstra vergi ödemesi talep ediyor ve bazen vergiler ürünün değerini aşıyor.

        Öte yandan tarifelere yönelik açıklama yapan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump yönetiminin Çin dışındaki 17 kilit ticaret ortağı ile ticaret görüşmeleri yürüttüğünü ve başta Asya ülkeleri ile olmak üzere müzakerelerin çok iyi gittiğini söyledi.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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