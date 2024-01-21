Cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu! Mika Can Raun sevgilisiyle pozlarını yayınladı!
Sosyal medyaya içerik üreterek fenomen haline gelen ve sonrasında cinsiyet değiştirip birçok estetik operasyon geçiren Mika Raun, yeni sevgilisiyle Tayland'a gitti. Fenomen isim geçtiğimiz gün aşk dolu pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu.
TikTok fenomeni olan Mika Raun, cinsiyet değiştirme süreciyle ve geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşmüştü. Eski sevgilisinden ayrıldıktan sonra başka bir ilişkiye başlayan fenomen isim, yeni aşkıyla Tayland'a gitti.
Eski sevgilisi Oğuzhan'ın yüzünü göstermeyen Mika Raun bir anda gizlediği sevgilisi ile YouTube'a video çekmişti. Şimdi yeni sevgilisi Batu'nun da yüzünü gizleyen Raun, tatilden çekildikleri aşk pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.
Tayland'a başka bir operasyon için giden Mika Raun'un hangi ameliyatı geçirdiği bilinmiyor. Daha önce Armağan Çağlayan'ın programına katılan ve ayda 50 bin TL harcadığını söyleyen Mika Raun, cinsiyet değişimi için de bilinene göre 2.5 milyon TL harcadı.
Mika Raun, yeni sevgilisi Batu ile verdiği pozlarının altına: "Uzak ve imkansız gözüken her şey, bir anda yakın ve mümkün olabilir seninle" notunu düştü. 1.3 milyon takipçisi olan fenomenin gönderilerine 48 binden fazla beğeni geldi.
İşte Mika Raun ve sevgilisinin pozları...