Cip ile mermer yüklü TIR çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Sivas'ta cip ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı Sivas Şarkışla'da cip ile mermer yüklü TIR'ın çarpıştığı feci kazada 1 kişi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü, 3 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Gurbetçi bir aileye ait, O.T. idaresindeki, Sivas-Kayseri karayolu Şarkışla ilçe kavşağında S.Y. yönetimindeki mermer yüklü TIR'la çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada O.T. ile beraberinde bulunan H.N.T, H.M.T. ve M.A. yaralandı.

AA'nın haberine göre; yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edilen O.T. yaşamını yitirdi.